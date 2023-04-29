به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیروهای پشتیبانی سریع با صدور بیانیهای اعلام کردند که کنترل ۹۰ درصد از خارطوم پایتخت سودان را به دست گرفتهاند.
در این بیانیه آمده است: نیروهای پشتیبانی سریع موفق شدهاند کنترل ۹۰ درصد از خارطوم را به دست گرفته و بر تمام راههای منتهی به این شهر نظارت داشته باشند.
در ادامه این بیانیه به تسلیم شدن تعدادی از نیروهای ارتش سودان از جمله پنج افسر اشاره شده است.
از سوی دیگر، نیروهای پشتیبانی سریع اعلام کردند که به آتشبس توافقی با ارتش سودان برای گشایش مسیرهای امن برای تأمین مایحتاج شهروندان سودانی و خروج اتباع خارجی از مناطق درگیری، پایبند هستند.
این در حالیست که فرماندهی کل ارتش سودان روز گذشته اعلام کرد نیروهای پشتیبانی سریع به آتشبس اعلامی پایبند نبوده و چندین نوبت این آتشبس را نقض کردهاند.
ارتش سودان تاکید کرد که نیروهای مذکور به حملات بیهدف خود در بحری، ام درمان و خارطوم ادامه میدهند تا ساکنان این مناطق را مجبور به ترک آن کنند.
ارتش سودان، نیروهای پشتیبانی سریع را مسئول غارت شعبههای مختلف بانکها و به آتش کشیدن ساختمان این بانکها دانست.
خبرنگار شبکه الجزیره نیز گزارش داد که صدای درگیریهای مسلحانه در مرکز خارطوم و اطراف کاخ ریاست جمهوری به گوش میرسد.
از سوی دیگر، حمیدتی فرمانده نیروهای پشتیبانی سریع اعلام کرده است که این نیروها آماده مذاکره با ارتش هستند اما پیششرط این مذاکرات، توقف حملات از سوی ارتش است.
به تازگی نیز کمیساریای عالی امور پناهندگان با انتشار اطلاعیهای با بیان اینکه تاکنون از زمان آغاز درگیریها ۴۰ هزار تن از اتباع سایر کشورها از خارطوم خارج شدهاند افزود که بسیاری از اتباع خارجی برای ترک سودان به اردوگاههای پناهندگان سازمان ملل متحد در ایالت «النیل الأبیض»، «القصارف» و «کسلا» پناه بردهاند.
«فتحی کاسینا»، سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در سودان با ارائه آماری اعلام کرد که از مجموع ۴۰ هزار تبعه غیر سودانی، ۳۳ هزار نفر از اتباع سودان جنوبی، ۲ هزار نفر از پناهجویان کشور اتیوپی و ۵ هزار تن نیز از اتباع اریتره هستند.
به نوشته اسپوتنیک، بر اساس گزارشهای آماری سازمان ملل متحد، تعداد اتباع خارجی موجود در سودان بالغ بر بیش از ۱.۳ میلیون نفر است که از این تعداد، ۸۰۰ هزار نفر از آنان از اتباع سودان جنوبی به شمار میروند.
همچنین به گزارش وزرات بهداشت سودان، از زمان آغاز درگیری در ۱۵ آوریل ماه جاری (شنبه ۲۶ فروردین) تاکنون دستکم ۵۱۲ نظامی و غیر نظامی کشته شدهاند و ۴۲۰۰ تن نیز زخمی شدهاند.
گفتنی است، بامداد ۱۵ آوریل جاری در خارطوم، پایتخت سودان و شهرهای مختلف این کشور بین ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع درگیریهای مسلحانه رخ داده و تاکنون ادامه دارد.
روز شنبه گذشته تخلیه شهروندان کشورهای خارجی از سودان که صحنه درگیری ارتش و شبهنظامیان موسوم به نیروهای پشتیبانی سریع این کشور است، آغاز شد.
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