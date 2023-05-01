۲۶ هزار معلم متولی تعلیم و تربیت دانش آموزان کرمانشاهی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان محمدی شامگاه یکشنبه در نشست خبری به مناسبت تشریح برنامه‌های بزرگداشت هفته معلم که در خانه معلم شهر کرمانشاه برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای ایران اسلامی خصوصاً شهید مطهری، اظهار کرد: تعدادی از معلمان این استان در ۱۲ اردیبهشت مصادف با اولین روز از هفته معلم به خدمت مقام معظم رهبری مشرف می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه قریب به نیمی از دولت را آموزش و پرورش تشکیل می‌دهد، افزود: در این استان ۲۶ هزار معلم متولی تعلیم و تربیت ۳۷۰ هزار دانش آموز در مقاطع تحصیلی مختلف هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه اضافه کرد: این تعداد دانش آموزان در چهار هزار مدرسه، شامل ۱۵ هزار کلاس درس مشغول تحصیل هستند.

محمدی با بیان اینکه فرآیند تعلیم و تربیت شامل چهار عنصر فضا، تجهیزات، برنامه و نیروی انسانی است، تصریح کرد: فرایند تعلیم و تربیت در صورت مهیا بودن سه عنصر اول و نبود عنصر نیروی انسانی که همان معلمان هستند، انجام پذیر نیست.

وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه معلمان افسران سپاه پیشرفت کشور هستند، خاطرنشان کرد: طی ایام همه گیری ویروس کرونا، معلمان کتاب‌های درسی را با تلاش مضاعف و مشقت‌های فراوان به دانش آموزان آموزش دادند که قابل تقدیر است.

محمدی با تاکید بر نقش و جایگاه مهم معلمان در فرآیند تعلیم و تربیت و لزوم تقدیر از شأن و منزلت آنها، گفت: هفته معلم فرصت ارزشمندی برای قدردانی از زحمات معلمان است و امسال تلاش شده است محوریت برگزاری برنامه‌های این هفته ارتقا شأن و منزلت معلمان در جامعه باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه به تشریح برنامه‌های تدارک دیده شده برای بزرگداشت مقام معلم پرداخت و گفت: دیدار جمعی از معلمان با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و همچنین ائمه جمعه در شهرستان‌ها، تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا با حضور در مزار شهدا، دیدار با پیشکسوتان و خیرین فرهنگی و سرکشی از خانواده‌های شهدای فرهنگی و دانش آموزی از برنامه‌های این هفته است.

وی ادامه داد: دیدار تعدادی از معلمان این استان با مقام عالی وزارت آموزش و پرورش، تجلیل از معلمین نمونه استانی، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای آموزش و پرورش، برگزاری مسابقات ورزشی و هنری و برپایی میز خدمت در نماز جمعه از جمله دیگر برنامه‌های گرامیداشت هفته معلم است.

به گفته محمدی از جمله دیگر برنامه‌های هفته معلم حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در مدارسی است که در آنجا تحصیل کرده‌اند و این امر به دلیل ایجاد انگیزه برای دانش آموزان و قدردانی از مقام معلمان است.

وی از مهم‌ترین برنامه‌های تدارک دیده شده برای هفته معلم را «زنگ سپاس معلم» عنوان کرد و گفت: این برنامه همزمان در سراسر استان کرمانشاه در صبح روز چهارشنبه هفته جاری برگزار می‌شود که به صورت نمادین در یکی از مدارس ناحیه یک شهر کرمانشاه با حضور مسئولان استانی به اجرا درمی‌آید.

محمدی با تأکید بر اینکه در طول سال باید قدردان زحمات معلمان باشیم، خاطرنشان کرد: برنامه‌های گرامیداشت هفته معلم در سایر شهرستان‌های این استان نیز برگزار می‌شود.

وی به برگزیده شدن ۲ معلم از کرمانشاه به عنوان معلم نمونه کشوری اشاره کرد و گفت: انتخاب معلمان برگزیده و نمونه بر اساس یک سری شاخصه‌ها صورت می‌گیرد که امسال در کل کشور ۱۲ معلم به عنوان معلم نمونه انتخاب شدند که از ۲ نفر از آنها از کرمانشاه بودند.