تاتوی انعطاف پذیر رصد قلب را ساده می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این ابزار روشی نوین برای شناسایی و رصد بیماری های قلبی فراهم می کند.

روش های نوین شناسایی بیماری قلبی همیشه با استقبال کارشناسان روبرو می شوند، به خصوص اگر این روش ها نیازی به حضور بیمار در بیمارستان یا کلینیک نداشته باشند.

در همین راستا تاتوی الکترونیک که به عنوان ابزاری برای ردیابی نشانگرهای زیستی به کار می رود، محبوبیت یافته است.

ترکیب فناوری های چاپ سه بعدی و مدارها به تولید تاتوهای الکترونیک منجر می شود که در حقیقت نسل آتی دستگاه های پوشیدنی مراقبت سلامتی هستند.

این گجت ها مانند تاتوهای موقت کودکان به پوست می چسبند و حسگرهای یکپارچه آنها داده هایی مانند ضربان و ریتم قلب، فشار خون یا سطح استرس را در یک موبایل دیگر دستگاه های مرتبط ثبت می کند.

گروهی از محققان در دانشگاه تگزاس آمریکا طراحی های پیشین تاتوی الکترونیکی که در ۲۰۱۹ معرفی شده بود را ارتقا دادند. تاتوی جدید بی سیم و متحرک است.

نسخه جدید مانند مدل های قبل به طور مداوم فعالیت الکتریکی قلب( الکتروکاردیوگرافی) و همچنین صدای ضربان این عضو را رصد می کند. این روند نشان دهنده فعالیت مکانیکی قلب است. صدای قلب هنگامی به وجود می آید که جریان خون از دریچه های قلب می گذرد و به باز و بسته شدن آنها منجر می شود. صدای عجیب قلب احتمالا نشان دهنده مشکلی مربوط به دریچه های آن است.

تاتوی الکتریکی جدید شفاف است و از مجموعه ای از مدارها و حسگرهای کوچک تشکیل شده که به وسیله اتصالاتی به یکدیگر متصل شده اند. این بدان معنا است که تاتو مانند یک بانداژ پزشکی حالت قفسه سینه کاربر را به خود می گیرد.

این گجت پوشیدنی با ضخامت۲۰۰میکرومتری و وزن ۲.۵ گرمی با یک باتری به اندازه سکه ای کوچک کار می کند که عمر شارژ آن ۴۰ ساعت است. علاوه بر آن باتری نیز به راحتی تعویض می شود. داده های جمع آوری شده به طور بی سیم به یک دستگاه مجهز به بلوتوث منتقل می شوند.

محققان مدعی هستند دستگاه رصد موبایل و غیرتهاجمی آنها مزایای بسیاری دارد، به عنوان مثال نیازی نیست فرد به بیمارستان یا کلینیک مراجعه کند و دستگاه های حجیم و عجیب رصد قلب به وی متصل شود. علاوه بر آن کاربر می تواند در خانه از دستگاه استفاد کند و به جای رصد فعالیت قلب وی در کوتاه مدت و در محیط بیمارستانی، می توان وضعیت وی را برای مدتی طولانی تر رصد و مشکلات را زودتر ردیابی کرد.

این تحقیق در ژورنال «ادونسد الکترونیک متریالز» منتشر شده است.