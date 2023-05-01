به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش ملکی‌فر معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی امروز در افتتاحیه رویداد شکوفا که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی در طول چند سال گذشته بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلات ارائه کرده است.

وی تأکید کرد: صندوق نوآوری ۱۴ خدمت را در حوزه مالکیت فکری ارائه می‌دهد.

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به رویداد شکوفا گفت: سازمان جهانی مالکیت فکری هرساله روز جهانی مالکیت فکری را در ۲۶ آوریل یعنی ۶ اردیبهشت گرامی می دارد و امسال سازمان جهانی مالکیت فکری عنوان (زنان و مالکیت فکری؛ شتابدهی خلاقیت و نوآوری) را انتخاب کرده و ما نیز همین شعار را برای دومین رویداد شکوفا انتخاب کردیم.

ملکی‌فر گفت: ما یک مسابقاتی را در حوزه مالکیت فکری با تعداد ۱۵۰ نفر برگزار کردیم که سوالات تخصصی زیادی مطرح شد که شرکت‌ها در آن مشارکت کردند.

به گزارش مهر، این رویداد با حضور دکتر خزعلی معاون امور زنان رئیس جمهور و دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، دکتر خیاطیان رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در محل این صندوق برگزار شد.