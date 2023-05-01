به گزارش خبرگزاری مهر، آجیت دوآل مشاور امنیت ملی نخست وزیر هند که به تهران سفر کرده است، صبح امروز با نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و پیرامون روابط سیاسی، امنیتی به ویژه مسائل اقتصادی دو و چندجانبه و مهم‌ترین تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفت‌وگو کرد.

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در این دیدار گفت: اشتراکات تمدنی، تاریخی و فرهنگی ریشه دار، اراده رهبران دو کشور و همچنین استقلال راهبردی ایران و هند، بسترهای اصلی در مسیر توسعه همکاری‌های دو جانبه است.

وی با بیان اینکه روابط ایران و هند علیه هیچ کشور دیگری نیست و از اراده طرف‌های ثالث نیز متاثر نمی‌شود، گفت: تحولات جهانی و منطقه‌ای شرایط بسیار مناسبی را برای تقویت تعاملات فی مابین در حوزه انرژی، حمل و نقل و ترانزیت، فناوری و بانکی میان ایران و هند ایجاد کرده است.

شمخانی گفت: فعال سازی مکانیسم ریال - روپیه اقدام ضروری و مهمی است که در پیشبرد اهداف مشترک در حوزه‌های مختلف اقتصادی نقش تعیین کننده خواهد داشت.

وی با بیان اینکه از ارتقاء نقش و موقعیت هند در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی استقبال می‌کنیم و حضور فعال دهلی در ابتکارات سیاسی، اقتصادی و امنیتی با مشارکت کشورهای آسیای مرکزی و حوزه خلیج فارس را لازم و راهگشا می‌دانیم، گفت: مشارکت دو کشور برای احصاء و بهره گیری از فرصت‌های حاصل از تحولات منطقه‌ای و جهانی و همچنین همکاری فعال در سازمان شانگهای و گروه بریکس تامین کننده منافع ملی ایران و هند است.

وی افزود: تصمیمات اتخاذ شده برای رفع موانع تداوم همکاری در پروژه چابهار می‌تواند در تغییر وضعیت غیر مناسب فعلی بسیار موثر باشد.

آجیت دوآل، مشاور امنیت ملی نخست وزیر هند نیز گفت: نفوذ جدی فرهنگ ایران در زندگی روزمره مردم هند، نشان دهنده پیوندهای عمیق میان دو ملت است که شاید در سطح منطقه نتوان نمونه دیگری برای آن ارایه کرد.

وی افزود: کشورهای مستقل می‌بایست با شناخت ویژگی‌های تحولات جدید جهانی و همزمان با تقویت توانمندی‌های داخلی خود، برای توسعه همکاریهای منطقه‌ای و ایفای نقش بین المللی موثر آماده شوند. توافق ایران و عربستان سعودی برای عادی سازی روابط علاوه بر اثرات عمیق منطقه‌ای در تغییر مناسبات در نظام بین الملل نیز تأثیرات جدی خواهد داشت.

دوآل گفت: به سهم خود از نقش محوری و تعیین کننده جنابعالی (دریابان شمخانی) در مدیریت روند عادی سازی روابط تهران و ریاض و توافق حاصل شده میان دو کشور قدردانی می‌کنم.

وی افزود: بر تداوم همکاری مشترک در خصوص کمک به ثبات در افغانستان و جلوگیری از توسعه حضور و نقش آفرینی تروریسم تکفیری در این کشور و همچنین ایجاد دولت مسئول و فراگیر در افغانستان تاکید داریم. چابهار را دروازه ورود هند به همکاری‌های اقتصادی همه جانبه با ایران می‌دانیم و آماده افزایش رایزنی‌ها برای رفع مشکلات موجود هستیم.