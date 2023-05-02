افزایش ۲۰ درصدی جابجایی کالا در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، کلیم‌الله وثوقی شامگاه دوشنبه در نشست هم‌اندیشی کانون‌ها، شرکت‌های حمل و نقل و رانندگان در اردبیل اظهار کرد: در یک ماه گذشته رشد ۲۰ درصدی را در جابجایی کالا در استان اردبیل به همت رانندگان و فعالان حمل و نقل بار شاهد بودیم که در این زمینه ۹۰ شرکت حمل و نقل نیز فعالیتی مستمر داشتند.

وی تصریح کرد: در این مدت ۱۲۱ هزار نفر مسافر نیز توسط حمل و نقل مسافر در استان جابجا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: بیش از ۹۰ درصد حمل و نقل مسافر در استان اردبیل به شکل زمینی و صد درصد حمل و نقل کالا در این استان از طریق جاده‌های مواصلاتی انجام می‌شود.

وثوقی تلاش رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل را در جابجایی کالا و مسافر ارزشمند عنوان کرد و افزود: در سال گذشته جابجایی بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار مسافر و ۴.۲ دهم میلیون تن کالا در این استان به ثبت رسیده است.

وی مرز بین‌المللی بیله‌سوار را با فعال بودن پایانه مرزی یادآور شد و خاطرنشان کرد: در گمرک بیله‌سوار نیز یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا با تلاش فعالان حمل و نقل بار و شرکت‌های بین‌المللی جابجا شده است.

وثوقی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: بعد از کرونا تردد مسافر در این مرز انجام نشده و همچنان وضعیت تعطیلی را در تردد مسافر در این مرز شاهد هستیم.

وی بیان کرد: ۱۲ هزار راننده با بیش از ۷۰۸ دستگاه کامیون در این استان ارائه خدمات می‌کنند که به شدت نیازمند نوسازی ناوگان در این حوزه هستیم.

وثوقی میانگین عمر ناوگان حمل و نقل استان را ۲۳ سال عنوان کرد و ادامه داد: اگر واردات کامیون‌های زیر پنج سال بر اساس بودجه ۱۴۰۲ انجام شود، بخشی از این دغدغه‌ها و نارسایی‌ها برطرف خواهد شد.

وی ضرورت کنترل بار و جلوگیری از فرار بار را یادآور شد و اظهار کرد: از طریق سامانه هوشمند کنترل حمل و نقل بار به راحتی می‌توان در این زمینه اقدام مؤثری را انجام داد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل از واگذاری نصب سامانه‌های هوشمند با همراهی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خبر داد و تصریح کرد: امیدواریم با نصب این سامانه‌ها، فرار بار در این استان به حداقل برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست فعالان حمل و نقل بار در استان اردبیل عمده مشکلات خود را فرار بار، بالا بودن عمر ناوگان حمل و نقل بار، دغدغه‌های مالیاتی و بیمه‌ای، افزایش قیمت لاستیک و روغن و نابسامانی در تأمین سوخت اعلام کردند.