حضور ۱۵۰ نیروی اورژانس برای پوشش امدادی سالروز عملیات بازی دراز

مسعود قلعه سفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم عظیم راهپیمایی سالگرد شهدای بازی دراز و شهید شیرودی در روزهای ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت ماه برگزار و طی این ۲ روز همه نیروها در حالت آماده باش هستند.

وی افزود: در این مراسم ۱۵۰ نفر نیروی ستادی و عملیاتی حضور دارند و برای پوشش امدادی این مراسم ۲۵ دستگاه آمبولانس، سه دستگاه موتورلانس و ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس به کار گرفته شده است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: اورژانس پیش بیمارستانی در ابتدای راهپیمایی به سمت بازی دراز آمادگاهی برای مدیریت و انتقال مصدومین و بیماران در نظر گرفته که در آنجا تعدادی از آمبولانس‌ها مستقر خواهند شد و ۱۵ چادر برای استراحت و اسکان تکنسین‌های اورژانس پیش بیمارستانی در نظر گرفته شده و ۶ چادر ICP را خواهیم داشت که به عنوان چادرهای فرماندهی هستند.

قلعه سفیدی بیان کرد: در این مراسم از تکنسین‌ها و آمبولانس‌های استان‌های ایلام, همدان, کردستان هم کمک گرفته شده است.

وی ادامه داد: درمحل آمادگاه بالگرد اورژانس هوایی جهت اعزام و انتقال مصدومین احتمالی مستقر و در طول مسیر از ورودی شهرستان کنگاور تا محل یادمان در محل‌های مشخص شده آمبولانس‌ها مستقر خواهند شد.