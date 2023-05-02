تعریض بلوار ۱۷ شهریور چالوس با تملک واحدهای تجاری

مسعود یعقوبی شهردار چالوس در حاشیه مراسم مراسم تملک، تعریض و آزادسازی در بلوار ۱۷ شهریور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز در راستای مطالبات مردمی تعریض بلوار ۱۷ شهریور را در دستور کار قرار دادیم، اظهار کرد: ارزش ریالی این تملک بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان است.

وی به طول حدود ۲۰۰ متری این آزادسازی اشاره کرد و افزود: این اقدام ارزشمند شامل ۴۰۰ متر مربع زمین تجاری و ۳ باب مغازه تجاری می‌باشد.

شهردار چالوس ضمن قدردانی از همکاری شهروندان گفت: با برنامه ریزی هایی که صورت گرفته در مدیریت شهری دوره ششم چالوس با تعریض این معبر در جهت روان سازی شهر چالوس قدمهای مؤثری را خواهیم برداشت.

یعقوبی به تملکات، تعریض و آزادسازی‌های مدیریت شهری دوره ششم چالوس در راستای رفع معظل ترافیکی و مطالبات مردمی اشاره کرد و گفت: در مدیریت شهری دوره ششم چالوس بالغ بر ۱۸۰ هزارمتر مربع تملکات، تعریض و آزادسازی صورت گرفت.

شهردار چالوس در پایان از همکاری و همراهی اعضای شورای اسلامی شهر چالوس و مسئولان شهرستانی قدردانی کرد.