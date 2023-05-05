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۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۲:۱۰

آخرین وضعیت راه های کشور؛

محور چالوس مسیر جنوب به شمال ترافیک سنگین است

محور چالوس مسیر جنوب به شمال ترافیک سنگین است

محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل بیلقان تا سرودار ترافیک سنگین است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین وضعیت راه‌های کشور نشان می‌دهد تردد در محورهای هزار و فیروزکوه روان و در محور چالوس مسیر جنوب به شمال سنگین است.

آخرین وضعیت محورهای شمالی

- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل بیلقان تا سرودار

- تردد روان در محورهای هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت)

ضمناً محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها

- ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین محدوده مهرویلا و حدفاصل گلشهر تا پل حصارک

- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج - تهران حدفاصل ساسانی تا پل کلاک

آخرین وضعیت جوی

- بارش باران در برخی از محورهای استان خراسان رضوی

کارگاه جاده‌ای مهم (منجر به انسداد)

- محور چالوس مسیر (رفت و برگشت)، واقع در استان مازندران، از مورخ ۹ لغایت ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، از ساعت ۸ الی ۱۷ (روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هر هفته)، به دلیل انجام عملیات راهداری، محور فوق مسدود بوده و تردد از محورهای جایگزین هراز و سوادکوه انجام می‌گردد.

محدودیت تردد با تغییر مسیر

۱) محور قدیم خرم آباد - پلدختر تا اطلاع بعدی مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین آزادراه خرم آباد - پل زال و محور خرم آباد - کوهدشت انجام می‌شود.

محور مسدود غیرشریانی

۱) گیلانغرب – سومار

محورهای دارای انسداد فصلی

۱) لاسم - ارجمند

۲) سی سخت – پادنا

۳) هشتگرد – طالقان

کد مطلب 5771622

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