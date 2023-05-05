محور چالوس مسیر جنوب به شمال ترافیک سنگین است

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین وضعیت راههای کشور نشان میدهد تردد در محورهای هزار و فیروزکوه روان و در محور چالوس مسیر جنوب به شمال سنگین است.
آخرین وضعیت محورهای شمالی
- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل بیلقان تا سرودار
- تردد روان در محورهای هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت)
ضمناً محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی میباشند.
آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها
- ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین محدوده مهرویلا و حدفاصل گلشهر تا پل حصارک
- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج - تهران حدفاصل ساسانی تا پل کلاک
آخرین وضعیت جوی
- بارش باران در برخی از محورهای استان خراسان رضوی
کارگاه جادهای مهم (منجر به انسداد)
- محور چالوس مسیر (رفت و برگشت)، واقع در استان مازندران، از مورخ ۹ لغایت ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، از ساعت ۸ الی ۱۷ (روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هر هفته)، به دلیل انجام عملیات راهداری، محور فوق مسدود بوده و تردد از محورهای جایگزین هراز و سوادکوه انجام میگردد.
محدودیت تردد با تغییر مسیر
۱) محور قدیم خرم آباد - پلدختر تا اطلاع بعدی مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین آزادراه خرم آباد - پل زال و محور خرم آباد - کوهدشت انجام میشود.
محور مسدود غیرشریانی
۱) گیلانغرب – سومار
محورهای دارای انسداد فصلی
۱) لاسم - ارجمند
۲) سی سخت – پادنا
۳) هشتگرد – طالقان
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