محور چالوس مسیر جنوب به شمال ترافیک سنگین است

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین وضعیت راه‌های کشور نشان می‌دهد تردد در محورهای هزار و فیروزکوه روان و در محور چالوس مسیر جنوب به شمال سنگین است.

آخرین وضعیت محورهای شمالی

- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل بیلقان تا سرودار

- تردد روان در محورهای هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت)

ضمناً محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها

- ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین محدوده مهرویلا و حدفاصل گلشهر تا پل حصارک

- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج - تهران حدفاصل ساسانی تا پل کلاک

آخرین وضعیت جوی

- بارش باران در برخی از محورهای استان خراسان رضوی

کارگاه جاده‌ای مهم (منجر به انسداد)

- محور چالوس مسیر (رفت و برگشت)، واقع در استان مازندران، از مورخ ۹ لغایت ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، از ساعت ۸ الی ۱۷ (روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هر هفته)، به دلیل انجام عملیات راهداری، محور فوق مسدود بوده و تردد از محورهای جایگزین هراز و سوادکوه انجام می‌گردد.

محدودیت تردد با تغییر مسیر

۱) محور قدیم خرم آباد - پلدختر تا اطلاع بعدی مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین آزادراه خرم آباد - پل زال و محور خرم آباد - کوهدشت انجام می‌شود.

محور مسدود غیرشریانی

۱) گیلانغرب – سومار

محورهای دارای انسداد فصلی

۱) لاسم - ارجمند

۲) سی سخت – پادنا

۳) هشتگرد – طالقان