واکنش دانشگاهیان سمنان به جنایات اخیر آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاهیان، اساتید و بسیجیان و ایثارگران پایگاه مقاومت بسیج شهید باهنر دانشگاه سمنان در محکومیت حمله تروریستی دشمن آمریکایی صهیونی به مراسم عروسی در بندر کوهستک بیانیه ای صادر کردند که متن آن به این شرح است:

ملت ایران بار دیگر شاهد جنایتی هولناک از سوی رژیم سفاک و تروریست‌پرور آمریکا بود؛ حمله ناجوانمردانه به جشن عروسی در بندر کوهستکِ سیریک و به خاک و خون کشیدن مردمانی بی‌دفاع که تنها گناهشان شادی در سرزمین مادری و پایبندی به استقلال و کرامت ملت ایران بود. این اقدام ددمنشانه نه یک اشتباه، که ادامه همان خوی استکباری و ضدبشری است که از هیروشیما تا خلیج فارس، از هواپیمای مسافربری تا بندر کوهستک، پرونده سیاه آمریکا را رقم زده است.

امروز آمریکای جنایتکار با هدف قرار دادن غیرنظامیان و خانواده‌ها در یک مراسم شادی، اوج استیصال و درماندگی خود را به نمایش گذاشت. دشمنی که در میدان‌های نبرد سخت و نیمه‌سخت از ملت ایران و جبهه مقاومت شکست خورده، اینک کینه خود را بر سر زنان، کودکان و جوانان بی‌گناه خالی می‌کند. این جنایت، آبروریزی ابدی برای مدعیان دروغین حقوق بشر و آزادی است.

اما این جنایت، تنها محصول خوی تجاوزگر آمریکا نیست؛ بخشی از این گستاخی، نتیجه پالس‌های ضعف و انفعال برخی مسئولان ناکارآمد است. رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها هشدار داده‌اند: «پیام ضعف شما، دشمن را به حمله تشویق می‌کند.» و در چالش بزرگ اقتصادی نیز برخی با اظهار ضعف، دشمن را به فشار بیشتر ترغیب کردند. امروز همان دشمن، ضعف‌نمایی را مجوز تجاوز آشکار به خاک و ناموس ملت دانسته و جشن عروسی را به عزا تبدیل کرده است. اگر مسئولان ذی‌صلاح به جای مدیریت انفعالی و لبخند به دشمن، اقتدار ملی و نقاط قوت ملت را به رخ می‌کشیدند، دشمن جرأت چنین جنایتی را به خود نمی‌داد. این خون‌های پاک، نخست دامان آمریکای جنایتکار و سپس دامان کسانی را که با ضعف و سکوت خود چراغ سبز نشان دادند، خواهد گرفت.

اما کسانی که در برابر این فاجعه انسانی سکوت کرده‌اند و دغدغه‌هایشان در مسائل حقیر و روزمره خلاصه شده، بدانند سکوت در برابر جنایت، همراهی با جنایتکار است. اگر امروز ککِ کسی برای خون بی‌گناهان نمی‌جنبد، باید در هویت و غیرت خود تردید کند. ملت ایران ملتی زنده و بیدار است و اجازه نخواهد داد عده‌ای با بی‌خیالی و بی‌عملی، مسیر مقاومت را منحرف کنند.

فرماندهی، بسیجیان و ایثارگران پایگاه مقاومت بسیج شهید باهنر دانشگاه سمنان، ضمن محکومیت شدید این جنایت هولناک و ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار و مردم شریف هرمزگان، اعلام می‌دارد: خون پاک شهیدان این جنایت، عزم ملت ایران و جبهه مقاومت را برای انتقام سخت از آمریکای جنایتکار و مزدورانش راسخ‌تر خواهد کرد. دشمن بداند با بمب و موشک و تحریم نمی‌تواند اراده ملتی را بشکند که فرزندانش در دفاع از حرم اهل‌بیت(ع) و تمامیت ارضی کشور، سر از پا نمی‌شناسند. عاملان این جنایت از پاسخ آزادگان عالم در امان نخواهند بود و تاریخ، نامشان را در زمره جنایتکاران جنگی ثبت خواهد کرد.