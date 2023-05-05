به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، سید مناف هاشمی دبیر کل کمیته ملی المپیک و سرپرست کاروان ورزشی اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی هانگژو که هفته گذشته در نشست سرپرستان کاروانهای اعزامی شرکت کرده بود پس از بازگشت از این رویداد اظهار داشت: حضور در این نشست‌ها بمنظور ایجاد هماهنگی هر چه بیشتر بین ستاد برگزاری و کمیته‌های ملی المپیک کشورهای شرکت کننده است تا در چند مقطع کلیه امور اعزام را با هم بررسی و رفع ایراد نمایند.

وی ادامه داد: قطعاً چند نشست دیگر هم تا قبل از اعزام کاروان به صورت حضوری و آنلاین خواهیم داشت تا هیچ مشکلی در اعزام نداشته باشیم. در این نشست و سایر نشست‌ها مهمترین موراد مطروحه به ثبت نام، حمل و نقل کاروان‌ها، اسکان شامل دهکده و خارج دهکده، امنیت، تغذیه، آی تی، امور مالی و فنی است، که طی آن در نشستی گروهی مسائل مطرح و سپس در نشست‌های تخصصی بحث و بررسی لازم صورت می‌پذیرد.

هاشمی یادآور شد: در نشستی که به میزبانی ستاد برگزاری بازی‌های آسیایی و در هانگژو برگزار شد ابتدا بازدید کاملی از محل برگزاری بازی‌ها، دهکده و سالن‌های تمرینی و … انجام شد و سپس در چند مرحله مدیران اجرایی هر بخش گزارش کاملی را از فعالیت‌های صورت گرفته و برنامه ریزی های پیش رو ارائه دادند. ما نیز چند مورد ویژه از جمله ثبت نام اولیه ورزشکاران و کادرهای فنی و بخشی از همراهان را پیگیری کردیم و مقرر شد تا در اسرع وقت نسبت به نهایی کردن لیست رشته‌های قطعی اعزامی اقدام نماییم. در همین راستا شنبه نشست ستاد عالی را نیز برگزار خواهیم کرد. در نشست سرپرستان کاروان‌ها آمادگی و ظرفیت ایران را برای حضور در ۳۰ رشته ورزشی اعلام کردیم که پس از بررسی‌های مجدد در ستاد عالی و جمع بندی نهایی مشخص و اعلام خواهند شد.

دبیر کل کمیته ملی المپیک در ادامه اظهار کرد: جزو معدود کشورهایی هستیم که تمامی امور اعزام را در زمان اعلام شده و بدون نقص همگام با ستاد برگزاری بازی‌های انجام داده‌ایم. ثبت نام اولیه رشته‌های کاندید اعزام با ظرفیت اعلامی انجام شده، ثبت نام تیم پزشکی، خبرنگاران و همراهان نیز صورت گرفته و به مرور با مشخص شدن ترکیب قطعی تیم‌ها، به سمت نهایی کردن نام نفرات اعزامی پیش خواهیم رفت.

سرپرست کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی هانگژو در پایان گفت: در سایر امور مربوطه نیز خوشبختانه بلیط اعزام کاروان اعزامی را با یک شرکت هواپیمایی ایرانی با قیمتی مناسب در این مقطع نهایی کرده‌ایم و پروسه طراحی و آماده سازی البسه و تجهیزات مورد نیاز کاروان نیز در حال پیگیری است. امیدوارم در نهایت تمامی تلاش‌های فدراسیون‌های ورزشی، وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و حامیان اصلی این کاروان که دولت و مجلس شورای اسلامی هستند به موفقیت ورزشکاران و شادی دل مردم ایران اسلامی بینجامد.