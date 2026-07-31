طبخ و توزیع روزانه هزار و پانصد پرس غذای گرم در موکب زینبیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل شهرداری منطقه ۸، همزمان با پنجمین سال حضور موکب زینبیه در کربلای معلی، آشپزخانه این موکب با همت خادمان، روزانه در دو وعده ناهار و شام اقدام به طبخ و توزیع غذای گرم برای زائران حضرت اباعبدالله‌ الحسین(ع) می‌کند.

در آشپزخانه موکب زینبیه، در هر وعده بیش از ششصد پرس غذای گرم تهیه و میان زائران ساکن در موکب و همچنین رهگذران مسیر پیاده‌روی توزیع می‌شود؛ به این ترتیب روزانه هزار و پانصد پرس غذا در اختیار زائران اربعین حسینی قرار می‌گیرد.

خادمان موکب از ساعات ابتدایی روز با آماده‌سازی مواد اولیه، طبخ، بسته‌بندی و توزیع غذا، تلاش می‌کنند خدمات پذیرایی با نظم، کیفیت و در زمان مناسب به زائران ارائه شود.

موکب زینبیه که در شهر کربلا، شارع‌العباس، عمود ۱۴۰۳، بوستان متنزه‌الحسین مستقر است، برای پنجمین سال متوالی با محوریت خدمت‌رسانی به بانوان و کودکان، علاوه بر اسکان و پذیرایی، خدمات فرهنگی، درمانی، بهداشتی و رفاهی متنوعی را به زائران اربعین حسینی ارائه می‌کند.