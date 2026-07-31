نفوذ تکرار تجربه تلخ مشروطه

خبرگزاری مهر، گروه استانها، حمیدرضا عبدالمنافی: ائمه جمعه شهرستانهای مختلف استان البرز در خطبههای این هفته، با تأکید بر تداوم مقاومت در برابر جبهه استکبار، نسبت به نفوذ جریانهای غربگرا و تکرار تجربههای تاریخی همچون مشروطه هشدار دادند و بر هوشیاری مردم و مسئولان در برابر جنگ ترکیبی دشمن تأکید کردند.
خطبههای نماز جمعه این هفته در شهرستانهای مختلف استان البرز، اگرچه با موضوعات متنوعی از جمله اربعین حسینی، مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همراه بود، اما بررسی محتوای سخنان ائمه جمعه نشان میدهد «مقاومت در برابر دشمن»، «هشدار نسبت به نفوذ و جریانهای غربگرا» و «عبرتآموزی از تجربه تاریخی مشروطه» سه محور مشترکی بود که در اغلب تریبونهای نماز جمعه مورد تأکید قرار گرفت.
ائمه جمعه کرج، فردیس، ماهدشت، چهارباغ و طالقان با استناد به آموزههای دینی و رخدادهای تاریخی، مقاومت را راهبرد قطعی جمهوری اسلامی در برابر فشارهای خارجی دانستند و همزمان نسبت به فعالیت جریانهایی که به اعتقاد آنان در راستای اهداف دشمن حرکت میکنند، هشدار دادند.
مقاومت محور مشترک خطبههای نماز جمعه
آیتالله سیدمحمدمهدی حسینی همدانی، نماینده ولیفقیه در استان البرز و امام جمعه کرج، اربعین حسینی را فراتر از یک آیین مذهبی دانست و آن را بستری برای شکلگیری تمدن نوین اسلامی و تقویت جبهه مقاومت توصیف کرد.
وی با بیان اینکه ملت ایران مسیر «هیهات مناالذله» را انتخاب کرده است، تأکید کرد تشییع شهدای جبهه مقاومت، ادامه «قیام لله» و نمادی از ایستادگی در برابر استکبار جهانی است.
امام جمعه کرج همچنین نسبت به تهدیدهای دشمن هشدار داد و گفت در صورت تعرض به ایران، پاسخ جمهوری اسلامی محدود به منطقه نخواهد ماند.
در شهرستان فردیس نیز حجتالاسلام والمسلمین محمدی، مقاومت را رمز اقتدار ملت ایران دانست و با اشاره به حضور مردم در صحنههای مختلف انقلاب اسلامی، این حضور را نشانه شکستناپذیری ملت ایران عنوان کرد.
وی راهپیمایی اربعین را نماد عدالتخواهی، وحدت و ایثار خواند و تأکید کرد که دشمن با جنگ روانی و عملیات رسانهای به دنبال تضعیف جبهه انقلاب است، اما ملت ایران در برابر این فشارها عقبنشینی نخواهد کرد.
حجتالاسلام رادمرد، امام جمعه ماهدشت نیز با استناد به آیات قرآن، مقاومت را «ارزانترین و ثمربخشترین انتخاب» در برابر ظلم دانست و گفت تجربه بنیاسرائیل نشان میدهد عقبنشینی در برابر دشمن، نتیجهای جز ذلت و محرومیت ندارد.
وی تصریح کرد منطق مقاومت همان منطقی است که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند و ملتهای آزاده برای رهایی از سلطه استکبار، راهی جز ایستادگی ندارند.
در چهارباغ نیز حجتالاسلام والمسلمین مهدی دربانی با تبیین روایت امام حسن عسکری (ع)، رابطه مستحکم با خدا را مقدمه ایستادگی در برابر دشمن دانست و تأکید کرد مؤمن واقعی ابتدا در میدان جهاد با نفس پیروز میشود و سپس توان مقابله با استکبار را پیدا میکند.
حجتالاسلام والمسلمین علی رحمتینیا، امام جمعه طالقان نیز با اشاره به پیام رهبر انقلاب به جبهه مقاومت، صلابت در برابر دشمن را وظیفه مؤمنان دانست و تصریح کرد ملتهای منطقه راهی جز مقاومت در برابر ظلم و تجاوز ندارند.
هشدار نسبت به نفوذ و جریانهای غربگرا
در کنار تأکید بر مقاومت، هشدار نسبت به نفوذ و فعالیت جریانهای غربگرا از دیگر محورهای مشترک خطبههای این هفته بود.
آیتالله حسینی همدانی با اشاره به تجربه نهضت مشروطه، نفوذ بیگانگان در عرصههای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را یکی از تهدیدهای جدی کشور دانست و بر ضرورت هوشیاری نخبگان و مسئولان تأکید کرد.
حجتالاسلام محمدی در فردیس نیز با انتقاد از تلاش برخی جریانها برای معرفی نیروهای انقلابی با عنوان «تندرو»، این رویکرد را بخشی از جنگ روانی دشمن برای ناامید کردن نیروهای انقلاب توصیف کرد.
در ماهدشت، حجتالاسلام رادمرد بخش قابل توجهی از خطبههای خود را به بررسی نهضت مشروطه اختصاص داد و با مقایسه برخی جریانهای فکری امروز با جریانهای غربزده دوران مشروطه، نسبت به تکرار تجربههای تاریخی هشدار داد.
وی تأکید کرد همان اندیشهای که در دوران مشروطه به دنبال فاصله گرفتن جامعه از ارزشهای دینی بود، امروز نیز در قالبهای جدید به دنبال تأثیرگذاری بر افکار عمومی است.
در چهارباغ نیز حجتالاسلام والمسلمین دربانی با انتقاد شدید از برخی جریانهای داخلی که به گفته وی از مجرمان امنیتی حمایت میکنند، خواستار برخورد جدی دستگاه قضائی با افرادی شد که به اعتقاد او امنیت کشور را هدف قرار دادهاند.
وی همچنین نسبت به فعالیت جریانهای غربگرا هشدار داد و تأکید کرد نباید اجازه داد افرادی که برخلاف منافع ملی موضعگیری میکنند، بدون پاسخگویی به فعالیت خود ادامه دهند.
مشروطه عبرتی برای امروز
یکی دیگر از موضوعات مشترک در خطبههای این هفته، بازخوانی نهضت مشروطه و شهادت شیخ فضلالله نوری بود.
امام جمعه ماهدشت، مشروطه را یکی از مهمترین مقاطع تاریخ معاصر ایران دانست و بر ضرورت درس گرفتن از اختلاف میان جریانهای دینی و غربگرا در آن دوره تأکید کرد.
امام جمعه فردیس نیز با گرامیداشت یاد شیخ فضلالله نوری، وی را نماد ایستادگی در برابر فشارهای بیگانگان معرفی کرد و عزتمداری را مهمترین درس آن عالم مجاهد برای مسئولان امروز دانست.
آیتالله حسینی همدانی نیز با اشاره به تجربه مشروطه، نفوذ فکری و فرهنگی را از مهمترین تهدیدهای پیشروی کشور عنوان کرد و خواستار توجه بیشتر به عبرتهای تاریخی شد.
مرور خطبههای نماز جمعه این هفته در استان البرز نشان میدهد اگرچه هر یک از ائمه جمعه با توجه به شرایط و مسائل شهرستان خود به موضوعات مختلفی پرداختند، اما مفاهیمی همچون مقاومت در برابر دشمن، هوشیاری نسبت به نفوذ، نقد جریانهای غربگرا، توجه به درسهای نهضت مشروطه و تأکید بر نقش اربعین در تقویت جبهه مقاومت، به عنوان محورهای مشترک در سخنان آنان تکرار شد.
خطبههای نماز جمعه همواره از مهمترین تریبونهای تبیین دیدگاههای دینی، فرهنگی و اجتماعی در استانها به شمار میرود و مرور محتوای خطبههای این هفته ائمه جمعه البرز نیز نشان میدهد مسائل مرتبط با مقاومت، امنیت، تحولات منطقه، اربعین حسینی و بازخوانی برخی مقاطع تاریخ معاصر، در کانون مباحث مطرحشده در این تریبون قرار داشته است.
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