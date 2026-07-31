غلامی: وحدت ملی و اطاعت از ولی امر کلید پیروزی نهایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد غلامی در خطبه‌های نمازجمعه شیروان که در مصلی امام خامنه‌ای برگزار شد، اظهار کرد: علیرغم وجود اختلافات حفظ وحدت و اطاعت از ولی امر مهمترین عامل پیروزی است و باید قدر این اتحاد مقدس را بدانیم.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران با وجود جنگ نابرابر با رعایت اخلاق اصول انسانی را رعایت کرد، در حالیکه دشمن با حمله به بیمارستان ‌ها، ورزشگاه ‌ها و مدارس مرتکب جنایات بی‌شماری شد.

حجت‌الاسلام غلامی افزود: با آشکار شدن جنایات اپستین دنیا چهره واقعی آمریکا را شناخته و از آن منزجر شده است.

امام جمعه شیروان ادامه داد: شکست مفتضخانه آمریکا در بازگشایی تنگه باب‌المندب توسط یمن که مانع صادرات نفت عربستان شده بود، بیانگر برتری قدرت ایمان بر تجهیزات است.

حجت‌الاسلام غلامی در ادامه اربعین را جلوه‌ای از نظام مهدوی دانست و گفت: جایی که مردم دغدغه شخصی ندارند و همه به دنبال تامین نیاز دیگران هستند و در خدمت یکدیگرند، این همان جامعه‌ای است که در حکومت امام زمان(عج) شکل خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام غلامی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم انعکاس حماسه حضور مردم در شب‌های تجمعات بیان کرد: تک تک حضور مردم ثبت شود و این شور و جذابیت بی‌نظیر باید به تصویر کشیده شده و ثبت شود.