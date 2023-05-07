اصغر حاجیلو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تساوی یک بر یک استقلال برابر صنعت نفت آبادان گفت: بازی خوبی را شاهد بودیم. دو تیم تلاش زیادی کردند تا بتوانند موفق از زمین بیرون بیایند. استقلال برای سه امتیاز می‌جنگید و صنعت هم به دنبال کسب یک امتیاز بود تا خیالش از بابت ماندن در لیگ راحت باشد.

وی ادامه داد: در یک روز بد، سه بار توپ استقلال به تیرک دروازه نفت خورد. یک پنالتی گرفته نشد و داور هم اشتباه فاحشی در اعلام گل نفت برابر استقلال داشت. آبی‌ها اگر چه همانند گذشته به دلیل مشکلات زیادی که در مجموعه باشگاه وجود دارد آماده نبودند اما بدشانسی گریبان آنها را گرفت و اجازه نداد به یک برد خوب دست پیدا کند.

کارشناس فوتبال در مورد عملکرد داور دیدار نفت و استقلال خاطرنشان کرد: این نوع قضاوت‌ها نشان می‌دهد که داوران ما تجربه بالایی ندارند. کمک داور که نزدیک به صحنه است به اشتباه اجازه می‌دهد تا بازیکن در آفساید حرکت کرده و به گل برسد. این روزها همه تیم‌ها از مشکل داوری به ستوه آمده‌اند. کمیته داوران باید پاسخگو باشد. قضاوت‌های پراشتباه برای استقلال، این تیم را از قهرمانی دور کرد و نمی دانم اگر استقلال به قهرمانی نرسد کمیته داوران چه پاسخی برای هواداران استقلال خواهد داشت.

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حاجیلو در خصوص درگیری لفظی ساپینتو و عبدالله ویسی سرمربیان استقلال و صنعت نفت گفت: به اعتقاد من رفتار دو مربی حرفه‌ای نبوده است. قرار نیست که مربیان لیگ برتری ما در ابتدای بازی یکدیگر را در آغوش بگیرند، کنار هم عکس یادگاری بگیرند اما در پایان بازی به جان یکدیگر افتاده و از الفاظ نامناسبی نسبت به هم استفاده کنند. اگر قرار است چنین مسائلی پیش بیاید بهتر است عکس گرفتن و دست دادن قبل از بازی را کنار گذاشته تا حداقل بعد از پایان بازی با یکدیگر راحت تر درگیر شوند! کار بسیار غیر حرفه‌ای است و باید امیدوار بود دیگر شاهد چنین صحنه‌هایی در فوتبالمان نباشیم.

وی در خصوص دیدار روز جمعه استقلال برابر مس رفسنجان تصریح کرد: مس یکی از تیم‌های خوب لیگ برتر بوده است. این تیم عملکرد مثبتی داشته و بسیار با انگیزه در لیگ ظاهر شده است. آنها نمی‌خواهند در شهر خود بازنده باشند. استقلال هم که هنوز روزنه امیدی برای قهرمانی دارد باید تمام تلاش خود را به کار بگیرد تا از این بازی سربلند خارج شود. ساپینتو اگر چه در نشست خبری از خستگی خود و بازیکنانش به خاطر مشکلات زیادی گفت اما باید در دو هفته پایانی لیگ و نیمه نهایی جام حذفی با تمام قوا به میدان برود تا به آنچه که می‌خواهد دست پیدا کند.

کارشناس فوتبال در پایان خاطرنشان کرد: استقلال رکوردار قهرمانی در جام حذفی است. حالا هم به مرحله نیمه نهایی رسیده و نمی‌خواهد در تهران به مقابل هوادارانش با جام حذفی وداع کند. او به دنبال رسیدن به قهرمانی در این جام است. بنابراین باید کادر فنی و بازیکنان آرامش خود را حفظ کرده، تمرکزشان را از دست ندهند تا حداقل بتوانند با تمام مشکلاتی که داشتند دل هوادارانشان را که در سرما و گرما کنارشان بوده و از آنها حمایت کرده‌اند شاد کنند.