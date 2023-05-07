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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۷:۵۸

برگزاری مسابقات قهرمانی والیبال نوجوانان آذربایجان شرقی در آذرشهر

برگزاری مسابقات قهرمانی والیبال نوجوانان آذربایجان شرقی در آذرشهر

آذرشهر- مسابقات قهرمانی والیبال نوجوانان آذربایجان شرقی با قهرمانی مقتدرانه تیم هیات والیبال نوجوانان شهرستان آذرشهر در شهرستان آذرشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی نوجوانان استان آذربایجان شرقی منطقه یک با قهرمانی مقتدرانه تیم هیأت والیبال نوجوانان شهرستان آذرشهر پایان یافت.

این مسابقات با حضور هفت تیم هیأت والیبال آذرشهر، هیأت والیبال مرند الف و ب، کارتخوان پلاس ایلخچی، اتوماتیک یاران صوفیان (شبستر)، هیأت والیبال ممقان، باشگاه مدرن مراغه برگزار شد.

بعد از برگزاری تعداد ۲۱ بازی به صورت دوره‌ای تیم هیأت والیبال آذرشهر با کسب ۶ برد از ۶ مسابقه خود توانست قهرمان منطقه یک استان شود و تیم‌های هیأت والیبال مرند الف با ۵ پیروزی و هیأت والیبال بخش ممقان شهرستان آذرشهر با ۴ پیروزی به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند و به مرحله نهایی مسابقات صعود کردند.

کد مطلب 5773042

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