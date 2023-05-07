به گزارش خبرنگار مهر، رؤیا عسگرپور صبح یکشنبه در جلسه هم اندیشی و برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش تبیینی اظهار کرد: همایش تبیین بین‌المللی رسا با مشارکت حوزه سواد آموزی و یکی از دانشگاه‌ها برگزار می‌شود.

وی افزود: همایش تبیین فراخوان بین‌المللی رسا هفته اول خرداد در دانشگاه آزاد اسلامی کرج برگزار می‌شود.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش البرز از حمایت‌های دانشگاه در راستای اشاعه و ترویج فراخوان بین‌المللی رسا قدر دانی کرد و یادآور شد: استان دارای ظرفیت بزرگی در انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی است.

وی بیان کرد: این نشست هم برای برنامه‌ریزی و جذب حداکثری مشارکت صاحبان ایده در نخستین فراخوان بین‌المللی رهیافت‌های نوین سوادآموزی در زیست بوم جدید در دستور کار قرار گرفت.

عسگرپور تصریح کرد: باید مطابق با شرایط بومی و محیطی استان برای ریشه کنی بیسوادی حرکت کنیم که این امر مستلزم استفاده از خرد جمعی و ظرفیت‌های صاحبان اندیشه‌های فعالان عرصه تعلیم و تربیت استانی است.

وی ادامه داد: امیدواریم در جلسه تبیینی که در اوایل خرداد با حضور اعضای هیئت‌های علمی و اساتید دانشگاه‌های استان، مجموعه‌های دانش بنیان، استارت‌آپ‌ها و شتاب دهندگان حوزه سوادآموزی بزرگسالان برگزار می‌گردد، شاهد طرح‌ها و ایده‌های ناب برای پیشبرد اهداف سوادآموزی در استان باشیم.