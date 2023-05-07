لزوم احداث قرارگاه امداد و نجات در مرز دوغارون

به گزارش خبرنگار مهر، هادی رمضانی ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: مرز زمینی دوغارون نیازمند احداث یک قرارگاه مرزی امداد و نجات هلال احمر است و ضرورت آن از ناحیه تردد خودروهای ترانزیتی و مسافران بین ایران و افغانستان احساس می‌شود.

رئیس جمعیت هلال احمر تایباد بیان کرد: مرز دوغارون با توجه به حجم بالای ترانزیت و رفت و آمد کامیون‌ها، مستعد وقوع برخی حوادث است و احداث این قرارگاه امداد و نجات می‌تواند با تأمین زمین در طرح جامع پایانه مرزی دوغارون جای گیرد.

وی در ادامه افزود: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۰ کاروان سلامت شامل پزشک عمومی، متخصص، دندانپزشک و ماما به روستاهای محروم تایباد اعزام و در این میان ۶۱۱ نفر از خدمات، ویزیت و توزیع داروی رایگان این گروه‌ها بهره مند شدند.

رمضانی بیان کرد: مبلغ ۴۷۱ میلیون تومان کمک هزینه بلاعوض درمان به ۶۳۳ نفر نیازمند پرداخت شده است و نیز ۴۲۳ نفر به داروخانه‌های شهرستان جهت دریافت داروی رایگان معرفی شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر تایباد تصریح کرد: پارسال ۷۸ دوره آموزشی در حوزه‌های امدادی، سوانح، امداد و نجات کوهستان، پیش بیمارستانی و مخابرات برای اعضای داوطلب هلال احمر و مردم برگزار شده که هزار و ۶۹۲ نفر موفق به اخذ گواهینامه بین المللی این دوره‌ها شدند.

وی ادامه داد: در یک ماهه اخیر ۳۵ هزار و ۹ تبعه افغانستانی حین بازگشت به کشورشان در کلاس‌های آگاهی از خطرات مین که با همکاری کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در مرز دوغارون برگزار می‌شود؛ شرکت کردند.

رمضانی بیان کرد: به طور متوسط روزانه هزار و ۴۰۰ نفر در مرکز پیش آگاهی از خطرات مین و مواد منفجر نشده در مرز دوغارون با هشت مربی آموزش‌های لازم در خصوص مین، تسلیحات عمل نکرده و علائم خطر را می‌بینند و در سال گذشته ۳۷۷ هزار و ۱۰۵ تبعه افغانستانی در این مکان آموزش دیدند.

رئیس جمعیت هلال احمر تایباد تاکید کرد: با توجه به آلوده بودن بسیاری از مناطق افغانستان به مین و حجم بازگشت مهاجران افغانستانی به کشورشان، از سال ۱۳۸۴ این مرکز در شرق کشور در مرز دوغارون راه اندازی شد و تا کنون بیش از چهار میلیون و ۱۵۵ هزار نفر در آن آموزش دیده اند.