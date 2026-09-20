ایزدی: هنر سلاح کارآمد رزمندگان فرهنگی استان مرکزی در سنگر تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ایزدی عصر یکشنبه در آیین بزرگداشت روز شعر و ادب فارسی در فرهنگسرای آیینه اراک با تبیین سه ضلع هویت خاکی، ایرانی و اسلامی به عنوان ارکان لایزال استقلال کشور، اظهار کرد: تداوم هویت دینی و فرهنگی ما در گروه حفظ تمامیت ارضی است و ملت ایران با وحدت آهنربایی خود، همواره هرگونه تعرض و تلاطم را در درون خانواده بزرگ ایران حل کرده و اجازه دست‌اندازی به هیچ بیگانه‌ای را نداده است.

مدیر کل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ایثارگران و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس گفت: ایران اسلامی دارای سه لایه هویتی بنیادین است که هویت خاکی نخستین و اصلی‌ترین آن‌هاست‌، چرا که بدون داشتن سرزمین، هیچ‌کدام از هویت‌های دیگر معنا و مجالی برای بروز نخواهند داشت.

وی با اشاره به سیر تاریخی ایران افزود: در تمام تاریخ، هیچ جنگی را نمی‌توان یافت که ایران آغازگر آن باشد و هر آنچه در تاریخ مشهود است، دفاعی غیرتمندانه در برابر طمع‌ورزان به خاک و منابع این مرز و بوم بوده است.

ایزدی ادامه داد: رزمندگان و شهدا با بذل جان، از این خاک صیانت کردند تا بستر برای رشد هویت دوم یعنی هویت ایرانی (مفاخر، ادیبان و دانشمندان) و هویت سوم با محوریت هویت اسلامی فراهم بماند.

وی تصریح کرد: استان مرکزی و به‌ویژه خطه مفاخرپرور آشتیان، تفرش، فراهان، محلات و دیگر شهرستان‌ها، ستارگان درخشانی در سپهر فرهنگ و ادب ایران دارند که در رأس آن‌ها نام امام راحل (ره) می‌درخشد.

ایزدی تاکید کرد: این مفاخر، ستون‌ها و ارکان اصلی فرهنگ ما هستند که انتظار می‌رود همواره یاری‌گر دستگاه‌های اجرایی در مسیر اعتلای فرهنگی استان مرکزی باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با تأکید بر شرایط ویژه کشور تاکید کرد: اگرچه کشور در مقاطعی با تلاطماتی روبرو بوده است، اما مردم همچون یک آهنربا در زمان بروز تهدیدها در کنار یکدیگر جمع شده‌اند و باید اذعان کرد ما یک خانواده هستیم و اگر در درون خانواده نقدی یا چالشی وجود داشته باشد، خودمان با همدلی و درایت از پس آن برخواهیم آمد.

ایزدی با تأکید بر اینکه جهاد تنها در میدان رزم نیست و ابزار فرهنگ و هنر نیز سلاحی کارآمد در دستان رزمندگان فرهنگی است، گفت: ما به عنوان خدمتگزاران مردم، بسترهای لازم برای فعالیت‌های هنری و ادبی را مهیا می‌کنیم و با قدرت بر این باوریم که اجازه ورود هیچ اجنبی و غریبه‌ای را به حریم وحدت‌بخش کشور نخواهیم داد.