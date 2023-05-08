حسن حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای رفع مشکلات و تأمین نیازهای بخش کاکی تلاش و پیگیری‌های فراوانی را در سطح استان و در سطح ملی داشته‌ایم.

وی اضافه کرد: در همین راستا نشستی را با رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور داشتیم و مسائل و مشکلات مختلف بخش مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که امیدواریم شاهد تحقق نتایج این نشست باشیم.

بخشدار کاکی بیان کرد: در بخش کاکی با مشکلات فراوانی روبرو هستیم که بخش کاکی مستحق این محرومیت نیست و باید همه تلاش کنیم امکانات در حد انتظار به بخش تزریق شود.

وی با اشاره به مشکلات شهرداری‌ها در بحث تجهیزات و ماشین آلات خاطرنشان کرد: بخش کاکی تنها بخشی است که با محدودیت و محرومیت شدید ماشین آلات مواجه هستیم و این مسئله روند توسعه را کند می‌کند.

حیدری بیان کرد: رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور وعده دادند که بخش کاکی به صورت خاص دیده شود و کمک می‌کنند روند توسعه در بخش کاکی سرعت گیرد.