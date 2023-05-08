عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ترافیکی دراستان اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۲ و ۲۰ دقیقه بامداد امروز به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در این حادثه یک دستگاه مینی‌بوس با جدول کنار خیابان برخورد کرده است، افزود: این حادثه در شهرک صنعتی مورچه خورت - بوعلی ۷ گزارش شده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به مصدومیت ۹ نفر آقای ۲۷ تا ۵۰ ساله در این حادثه ابراز داشت: ۲ واحد امدادی اورژانس و یک واحد امدادی هلال احمر برای این حادثه اعزام شد.

وی اضافه کرد: مصدومان این حادثه به بیمارستان گلدیس شاهین شهر منتقل شدند.