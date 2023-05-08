  1. استانها
  2. اصفهان
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۹:۲۳

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان:

برخورد مینی‌بوس با جدول در مورچه خورت ۹ مصدوم داشت

برخورد مینی‌بوس با جدول در مورچه خورت ۹ مصدوم داشت

اصفهان – سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت ۹ نفر در حادثه ترافیکی برخورد مینی‌بوس و جدول در مورچه خورت خبر داد.

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ترافیکی دراستان اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۲ و ۲۰ دقیقه بامداد امروز به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در این حادثه یک دستگاه مینی‌بوس با جدول کنار خیابان برخورد کرده است، افزود: این حادثه در شهرک صنعتی مورچه خورت - بوعلی ۷ گزارش شده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به مصدومیت ۹ نفر آقای ۲۷ تا ۵۰ ساله در این حادثه ابراز داشت: ۲ واحد امدادی اورژانس و یک واحد امدادی هلال احمر برای این حادثه اعزام شد.

وی اضافه کرد: مصدومان این حادثه به بیمارستان گلدیس شاهین شهر منتقل شدند.

کد مطلب 5774214

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها