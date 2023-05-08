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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۵:۰۴

فرمانده انتظامی شفت خبر داد؛

پلمب ۲ تالار پذیرایی متخلف در شفت

پلمب ۲ تالار پذیرایی متخلف در شفت

رشت- فرمانده انتظامی شفت از پلمب ۲ تالار پذیرایی متخلف به علت عدم رعایت شئون اسلامی و نقض ضوابط انتظامی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مجید تقی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طرح‌های کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی با هدف صیانت از امنیت اخلاقی، تحقق برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی در بین اصناف، به مدت یک روز در شهرستان شفت اجرا می‌شود.

وی افزود: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی در این راستا ۲ تالار پذیرایی متخلف را به علت عدم رعایت شئون اسلامی، نقض ضوابط انتظامی و توجه به تذکرات، پلمب و از ادامه فعالیت آن جلوگیری کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شفت به اجرای طرح‌های مختلف انتظامی و نظارت بر اصناف در راستای پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی و جرایم اشاره کرد و افزود: مجموعه انتظامی با افراد سودجو که باعث هنجارشکنی می‌شوند، برخورد قانونی می‌کند.

تقی زاده از معرفی متصدیان این واحدهای صنفی متخلف به همراه پرونده مربوطه به مرجع قضائی خبر داد و گفت: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحدهای صنفی، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 5774658

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