به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین کنسرت گروه موسیقی «چارتار» از مجموعه‌های فعال و شناخته شده موسیقی پاپ ایران که طی ماه‌های گذشته فعالیت چندانی در حوزه موسیقی نداشت، سرانجام از روز چهارشنبه بیستم اردیبهشت ماه فصل جدید کنسرت‌های خود را از جزیره کیش آغاز می‌کند.

این مجموعه موسیقایی که طی سال‌های گذشته با رویکرد متفاوت خود به آنچه در جریان قالب موسیقی پاپ ایران آثار خود را ارائه می‌کرد ساعت ۲۳:۵۹ روز چهارشنبه بیستم اردیبهشت ماه فصل تازه کنسرت‌های خود را آغاز خواهد کرد.

البته هنوز درباره تاریخ دیگر کنسرت‌های این گروه معروف اطلاعات چندانی در دست نیست اما به نظر می‌آید برگزاری کنسرت کیش گام اول «چارتار» در فصل جدید فعالیت‌های موسیقایی‌اش محسوب می‌شود.

گروه «چارتار» از جمله مجموعه‌های موسیقی پاپ ایران است که در سال ۱۳۹۰ توسط آیین احمدی فر، آرش فتحی، آرمان گرشاسبی و احسان حائری تشکیل شد.

آنچه از موسیقی گروه «چارتار» به مخاطبان ارائه می‌شود، عمدتاً بر محوریت موسیقی پاپ است که تلاش دارد در حال و هوای موسیقی ایرانی و دیگر گونه‌های موسیقی فضای متفاوت‌تری را با لحنی متفاوت‌تر خلق کند.

آلبوم‌های «باران تویی»، «جاده می‌رقصد» و «دریا کجاست» آثاری هستند که علاوه بر تک آهنگ‌ها به ترتیب در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ پیش روی مخاطبان قرار گرفت.