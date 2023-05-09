تاثیرات فضای مجازی در ابعاد مختلف زندگی بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها، محمدعلی رحیمی‌نژاد دبیر اجرایی همایش ملی «رویکردهای انتقادی به فرصت‌ها و چالش‌های ارتباطات شبکه‌ای در فضای مجازی» گفت: این همایش در نظر دارد ضمن ارزیابی تاثیرات فضای مجازی در ابعاد مختلف زندگی، بر شیوه‌های بهینه استفاده از آن با بهره گرفتن از آراء نخبگان و اندیشمندان نائل شود. از همین‌رو دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها اولین همایش ملی در این زمینه را در تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه در دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی برگزار خواهد کرد.

رحیمی‌نژاد بیان کرد: تاکنون سه جلسه تخصصی جهت پیشبرد اهداف همایش برگزار و ۱۱۲ چکیده نیز از سوی پژوهشگران به دبیرخانه همایش ارسال شده است.

وی افزود: مهمترین اهداف برگزاری همایش شامل ایجاد انگیزش و رغبت در دانشجویان و اساتید گروه‌های علوم ارتباطات، علوم اجتماعی و علوم سیاسی در راستای مشارکت در فعالیت‌های علمی پژوهشی، کاربردی‌سازی نظریات علمی ارائه شده توسط اساتید جهت یاری‌رسانی علمی به دستگاه فرهنگی کشور، تولید علوم انسانی اسلامی در حوزه حکمرانی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بهره‌گیری از نخبگان و دانشجویان ممتاز علوم انسانی در جهت برگزاری برنامه‌های جانبی علمی پژوهشی همایش، کاربردی‌سازی مفاهیم علمی مرتبط با فضای مجازی در جهت آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان رشته‌های مرتبط از طریق بهره‌مندی از اساتید برجسته داخلی، ارزیابی عملکرد نهادهای حاکمیتی در قبال فضای مجازی و ارتباطات شبکه‌ای با رویکردهای انتقادی و بهره‌گیری از مسئولان اجرایی حاضر دستگاه فرهنگی کشور در همایش در راستای ترغیب انگیزش علمی اجرایی دانشجویان و اساتید و بهره‌مندی مسئولان از آورده‌های پژوهشی در این زمینه است.

رحیمی‌نژاد در ادامه در خصوص محورهای همایش «رویکردهای انتقادی به فرصت‌ها و چالش‌های ارتباطات شبکه‌ای در فضای مجازی» گفت: محورهای اصلی این همایش شامل رویکردهای انتقادی و پژوهشی به فضای مجازی، فضای مجازی و هویت، فضای مجازی و حکمرانی و آینده‌پژوهی فضای مجازی است که هر محور اصلی شامل چند محور جزیی است.

وی در پایان بیان کرد: علاقه‌مندان برای اطلاع از جزییات همایش می‌توانند به نشانی اینترنتی cncc.atu.ac.ir مراجعه کنند.