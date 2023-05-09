ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی از ۱۹ آذر آغاز می شود

ستاد انتخابات کشور در نخستین اطلاعیه خود اعلام کرد ثبت نام از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ۱۹ آذر ۱۴۰۲ آغاز و به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت.

متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم

وزارت کشور

ستاد انتخابات کشور

اطلاعیه شماره (۱)

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

به آگاهی هم میهنان عزیز می‌رساند با توکل به خداوند متعال و عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز جمعه مورخ ۱۱/ اسفند /۱۴۰۲ در سراسر کشور (۲۰۸ حوزه انتخابیه) برگزار می‌شود:

در اجرای تبصره ۶ ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مراتب زیر اعلام می‌گردد:

اول: ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در ساعات اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ آغاز و تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۵ (جمعاً به مدت ۷ روز) ادامه می‌یابد.

دوم: با استناد به ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:

الف) اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه‌ی سراسر کشور محرومند مگر این که حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:

۱- رئیس جمهور و معاونین و مشاورین وی.

۲- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی.

۳- مشاورین معاونین رئیس جمهور.

۴- رؤسای دفاتر سران سه قوه.

۵- وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها.

۶- معاونین و مشاورین وزرا.

۷- مدیران‌کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه‌ها و مدیران‌کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا.

۸- اعضای شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات.

۹- رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی.

۱۰- رئیس دیوان عالی کشور و معاونین و مشاورین وی.

۱۱- دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین وی.

۱۲- رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و مشاورین وی.

۱۳- رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین و مشاورین وی.

۱۴- رؤسا و سرپرستان سازمان‌ها و ادارات کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونین آنان در سراسر کشور.

۱۵- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی.

۱۶- رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی.

۱۷- استانداران.

۱۸- معاونین و مشاورین استانداران.

۱۹- فرمانداران.

۲۰- بخشداران.

۲۱- شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری.

۲۲- رؤسا و سرپرستان سازمان‌های دولتی.

۲۳- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.

۲۴- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها.

۲۵- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آنها به کل کشور تسرّی دارد.

۲۶- رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونین و مشاورین وی.

۲۷- رؤسا و سرپرستان بنیادهای (مستضعفان، شهید، ۱۵ خرداد، مسکن)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، نهضت سوادآموزی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رؤسای اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون ایران، معاونین و مشاورین آنان.

۲۸- شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات.

۲۹- اعضای شورای اسلامی شهرها.

ب) اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه قلمرو مأموریت خود محرومند مگر این که شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:

۱- ائمه جمعه دائمی.

۲- قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستان‌ها و استان‌ها.

۳- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استان‌ها و معاونین آنان.

۴- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداری‌ها و معاونین آنان.

۵- رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و معاونین آنان در استان و شهرستان.

۶- رؤسا و سرپرستان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آن‌ها.

۷- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان.

۸- سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانک‌ها در استان و شهرستان.

۹- سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز استان و شهرستان.

۱۰- مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

۱۱- اعضا شوراهای اسلامی روستا.

۱۲- رؤسای اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی و رؤسای اتاق‌های اصناف و تعاون در استان.

ج) اعضای هیأت‌های اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه‌ی انتخابیه تحت مسئولیت خود.

سوم: به موجب تبصره ۱ این ماده، کلیه مقامات دارای عناوین همطراز با عناوین مذکور در بندهای «الف و ب» مشمول این ماده می‌باشند. تشخیص همطرازی، با سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.

: طبق تبصره ۵ این ماده، هر یک از مسئولین استانی و شهرستانی نظیر رئیس ستاد اقامه نماز و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مشمول حکم فوق می‌گردند.

پنجم: بر اساس تبصره ۲ این ماده کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسئولین مربوطه باشد، قبول استعفا شرط است. استعفای پرسنل نیروهای مسلح نیز منوط به قبول فرماندهی کل قوا می‌باشد.

ششم: بر اساس تبصره ۳ این ماده کلیه اشخاصی که داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی بوده و مشمول موضوع ماده‌ی ۲۹ قانون می‌باشند، می‌بایست به هنگام ثبت نام، گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال خود در پست و مقام و مشاغل یاد شده را ارائه نمایند. قبول استعفا بعد از مدت تعیین شده جهت ثبت‌نام و اعلام داوطلبی انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد پذیرش مراکز ثبت نام نخواهد بود.

هفتم: اشخاص و مقامات همطراز با عناوین مذکور در ماده ۲۹ قانون، بنا بر اعلام نظر سازمان اداری و استخدامی کشور، طی اطلاعیه شماره (۲) به آگاهی عموم خواهد رسید.