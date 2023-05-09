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۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۵:۳۵

حضور ایرانسل در دوازدهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری اینوتکس

حضور ایرانسل در دوازدهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری اینوتکس

اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران با هدف مشارکت در ارتقای توانمندی‌های اکوسیستم نوآوری کشور، در دوازدهمین دوره نمایشگاه اینوتکس که بزرگترین رویداد نوآوری و فناوری کشور است، شرکت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری از ۱۹ تا ۲۲ اردیبهشت در محل پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود و ایرانسل با تیم دیجیتال خود در این نمایشگاه حضور دارد. ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده ۵G و رکورددار سرعت و تعداد سایت‌ نسل پنج در ایران، با حضور در این نمایشگاه، اهدافی چون «ایفای نقش مؤثرتر در فضای استارتاپی کشور به‌عنوان توانمندساز برای ارتقا اکوسیستم نوآوری»، «ایجاد هم‌افزایی و برقراری ارتباط مؤثر با اجزای مختلف زیست‌بوم نوآوری و فناوری به‌منظور عبور از چالش‌های اکوسیستم نوآوری»، «معرفی پلتفرم‌های دیجیتال ایرانسل به کارآفرینان و پیشنهادهای ویژه برای استارتاپ‌ها»، «شناسایی استارتاپ‌های مستعد سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و همراهی در مسیر توسعه بازار»، «ایجاد فرصت تست و ارزیابی تجاری و فنی برای استارتاپ‌ها از طریق آزمایشگاه نوآوری ایرانسل» را دنبال می‌کند.

در این نمایشگاه که با هدف بررسی آخرین روندهای نوآوری و فناوری برگزار می‌شود، رویکردهایی از جمله هوشمندسازی، دیجیتال و توسعه پایدار، از سوی مشارکت کنندگان که شامل شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعان، شتاب‌دهنده‌ها و مراکز رشد، فضاهای کار اشتراکی، پارک‌های فناوری، سرمایه‌گذاران خطرپذیر و سایر ارائه‌کنندگان خدمات فناورانه‌اند، پیگیری می‌شود.

این نمایشگاه از بخش‌ها و رویدادهای جانبی از جمله معرکه اینوتکس، اینوتکس پیچ، فینوتکس، رقابت علمی کنز، ایستگاه آینده و … نیز تشکیل شده است که بر اساس ماهیت رویداد، چهار مفهوم شبکه‌سازی، آموزش، سرمایه‌گذاری و همکاری و مشارکت را دربرمی‌گیرد.

اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران با حضور در اینوتکس۲۰۲۳، این امکان را برای استارتاپ‌ها فراهم کرده تا در فضای نمایشگاه، با کارشناسان سرمایه‌گذاری ایرانسل به صورت مستقیم ارتباط گرفته و با ثبت طرح‌های فناورانه و نوآورانه خود، وارد فرآیند ارزیابی ایرانسل شوند.

اینوتکس ۲۰۲۳، از ۱۹ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، از ساعت ۱۰ تا ۱۸ در محل پارک فناوری پردیس میزبان علاقه‌مندان است.

کد مطلب 5775700

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