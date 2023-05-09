حضور ایرانسل در دوازدهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری اینوتکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری از ۱۹ تا ۲۲ اردیبهشت در محل پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود و ایرانسل با تیم دیجیتال خود در این نمایشگاه حضور دارد. ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده ۵G و رکورددار سرعت و تعداد سایت‌ نسل پنج در ایران، با حضور در این نمایشگاه، اهدافی چون «ایفای نقش مؤثرتر در فضای استارتاپی کشور به‌عنوان توانمندساز برای ارتقا اکوسیستم نوآوری»، «ایجاد هم‌افزایی و برقراری ارتباط مؤثر با اجزای مختلف زیست‌بوم نوآوری و فناوری به‌منظور عبور از چالش‌های اکوسیستم نوآوری»، «معرفی پلتفرم‌های دیجیتال ایرانسل به کارآفرینان و پیشنهادهای ویژه برای استارتاپ‌ها»، «شناسایی استارتاپ‌های مستعد سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و همراهی در مسیر توسعه بازار»، «ایجاد فرصت تست و ارزیابی تجاری و فنی برای استارتاپ‌ها از طریق آزمایشگاه نوآوری ایرانسل» را دنبال می‌کند.

در این نمایشگاه که با هدف بررسی آخرین روندهای نوآوری و فناوری برگزار می‌شود، رویکردهایی از جمله هوشمندسازی، دیجیتال و توسعه پایدار، از سوی مشارکت کنندگان که شامل شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعان، شتاب‌دهنده‌ها و مراکز رشد، فضاهای کار اشتراکی، پارک‌های فناوری، سرمایه‌گذاران خطرپذیر و سایر ارائه‌کنندگان خدمات فناورانه‌اند، پیگیری می‌شود.

این نمایشگاه از بخش‌ها و رویدادهای جانبی از جمله معرکه اینوتکس، اینوتکس پیچ، فینوتکس، رقابت علمی کنز، ایستگاه آینده و … نیز تشکیل شده است که بر اساس ماهیت رویداد، چهار مفهوم شبکه‌سازی، آموزش، سرمایه‌گذاری و همکاری و مشارکت را دربرمی‌گیرد.

اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران با حضور در اینوتکس۲۰۲۳، این امکان را برای استارتاپ‌ها فراهم کرده تا در فضای نمایشگاه، با کارشناسان سرمایه‌گذاری ایرانسل به صورت مستقیم ارتباط گرفته و با ثبت طرح‌های فناورانه و نوآورانه خود، وارد فرآیند ارزیابی ایرانسل شوند.

اینوتکس ۲۰۲۳، از ۱۹ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، از ساعت ۱۰ تا ۱۸ در محل پارک فناوری پردیس میزبان علاقه‌مندان است.