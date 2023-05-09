به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، اولین «پاتوق هنر» سال ۱۴۰۲ چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه در سالن سوره حوزه هنری برگزار می‌شود.

رویداد «پاتوق هنر» محفلی برای دورهمی اصحاب هنر، فرهنگ و رسانه است که این رویداد از سال ۱۴۰۰ در حال برگزاری است و صاحبنظران و هنرمندان در هر برنامه حول محور موضوعی خاص و پس از عرضه یکی از آثار هنری، به تحلیل، نقد و بررسی موضوع می‌پردازند.

در راستای این رویداد اهدافی همچون کارگاه انتقال تجربه و کارگاه نقد و بررسی در نظر گرفته شده است.

بناست در اولین «پاتوق هنر» سال ۱۴۰۲ مرتضی سرهنگی، استاد نگارش خاطرات جنگ به موضوع اقتباس بپردازد.

سرهنگی نقشی مهمی در مورد حضور زنان در ادبیات دفاع مقدس دارد و بر این باور است که با ورود زنان به عرصه خاطره‌نگاری، صدای جنگ بلندتر شنیده خواهد شد.

فیلم «دسته دختران» اقتباسی از ۳ کتاب در حوزه ادبیات پایداری است. این فیلم روایتی از حضور پرصلابت زنان در روزهای ابتدایی جنگ در حماسه خرمشهر است.

ساجی، فوزیه و صباح از شخصیت‌های اصلی فیلم در این برنامه حضور دارند و روایت خود را از واقعیت ارائه می‌دهند.