رسیدگی به مشکلات خانواده شهدا وظیفه مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی سه شنبه شب در دیدار با دو خانواده شهید (پهلوانی) و جانباز (افروغ) دوران دفاع مقدس اظهار داشت: عزت، امنیت و اقتدار کشور مدیون رشادت‌ها، مجاهدت‌ها، صبر و استقامت خانواده سرافراز شهدا و ایثارگران است.

سرپرست فرمانداری دیلم دیدار با خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران را یک وظیفه دانست و افزود: ملت ایران همیشه قدردان زحمات شما بوده و مسئولان وظیفه دارند تا به مشکلات خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران رسیدگی کنند.

وی با اشاره به حضور جامعه فرهنگی و معلمان و دانش آموزان در جبهه‌های حق علیه باطل بیان کرد: جامعه فرهنگی همواره آماده برای دفاع از ارزش‌های ایران اسلامی و انقلاب است و امروز در جبهه علم آموزی، تعلیم و تربیت، خود اتکایی و پرورش انسان‌های شایسته و آینده ساز تلاش می‌کند.

جوانان و نوجوانان شهدا را الگوی خود قرار دهند

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دیلم در این دیدار گفت: خانواده شهدا با صبر و شکیبایی خود درس بزرگی به ما می‌دهند.

علی اکبری بیان داشت: ایثار، فداکاری، صبر و استقامت، از خودگذشتگی، ولایتمداری و ولایت پذیری درس‌های بزرگی است که ما باید از شهدا آموخته و سرلوحه زندگی خود قرار دهیم.

وی افزود: نسل جوان و نوجوان ایران اسلامی باید با مطالعه سیره و منش شهدا ادامه دهنده راه این دلیر مردان باشند تا بتوانند انقلاب اسلامی را در مسیری که امام خمینی (ره) و شهدا ترسیم کرده‌اند حرکت دهند.