به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین میلاد رضوانی بعدازظهر شنبه در دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران که با همراهی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و نماینده دانشگاه آزاد اسلامی مریوان انجام شد، اظهار کرد: حضور در کنار خانوادههای معظم شهدا و استماع دغدغهها و صبوریهای آنان، خود نوعی تبلیغ عملی ارزشهای اسلامی و انقلابی است و نباید این سرمایههای معنوی جامعه مورد غفلت قرار گیرند.
وی افزود: امنیت، آرامش و اقتدار امروز کشور مرهون خون پاک شهدا و ایثارگری جانبازانی است که برای صیانت از آرمانهای الهی و انقلاب اسلامی از بزرگترین سرمایههای خود گذشتند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی مریوان با اشاره به همکاری دستگاههای مختلف در اجرای این برنامه تصریح کرد: همافزایی نهادهایی همچون تبلیغات اسلامی، بنیاد شهید و دانشگاه آزاد اسلامی با هدف تعمیق پیوند نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای آینده صورت میگیرد.
وی تأکید کرد: معرفی سیره و سبک زندگی شهدا به عنوان الگوهای عملی میتواند نقش مؤثری در تقویت هویت دینی و انقلابی جامعه داشته باشد.
در این برنامه، اعضای هیئت با حضور در منزل سید لقمان سجادی، جانباز سرافراز و پدر شهید، و سید کریم نیرومندیانیفر، جانباز سرافراز و پدر شهید، ضمن ادای احترام به مقام والای شهدا، از ایثارگریها و صبر و استقامت خانوادههای آنان تجلیل کردند.
در پایان این دیدارها با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از سوی هیئت اعزامی، از صبر، استقامت و فداکاری خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران تجلیل شد.
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