همایش افتخار و آموزش مدارس غیردولتی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش افتخار و آموزش مدارس غیردولتی شهرستان ساوجبلاغ شامگاه سه‌شنبه با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، مدیرکل آموزش و پرورش استان، امام جمعه شهر جدید مهستان، رئیس شورای اسلامی، رئیس مشارکت‌های مردمی و ارزیابی عملکرد استان، مدیر آموزش و پرورش ساوجبلاغ، معلمان و دانش آموزان در سالن گلستان شهر جدید مهستان برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش ساوجبلاغ در این آئین هفته معلم را به همه تلاشگران این عرصه تبریک گفت و افزود: ۶ هزار دانش آموز در ۳۸ مدرسه غیر دولتی در این شهرستان تحصیل می‌کند و ۱۰۰ مرکز آموزشی غیر دولتی در زمینه‌های مختلف نیز در ساوجبلاغ فعالیت دارد.

صمد پورروستا افزود: هدف ما معلمان تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در مدارس است تا دانش آموزانی در تراز انقلاب اسلامی تربیت شوند.

وی تصریح کرد: سند تحول بنیادین، گام دوم انقلاب، منویات و مطالبات رهبر معظم انقلاب از آموزش و پرورش در سرلوحه کار ما معلمان قرار دارد تا دانش آموزان انقلابی برای کشور آموزش ببینند و تربیت شوند.

مدیر آموزش و پرورش ساوجبلاغ یادآور شد: معلم با عشق در مدارس کارمی کند و به خاطر همین است که در جامعه جایگاه بالایی در بین مردم دارد.

پورروستا بیان کرد: آموزش و پرورش شهرستان ساوجبلاغ به علت مهاجرت پذیری با کمبود فضای آموزشی مواجه است و مدارس غیر دولتی نقش مؤثری در پوشش دادن دانش آموزان این شهرستان دارند.

در این همایش دانش آموزان و هنرمندان به اجرای سه سرود و موسیقی سنتی پرداختند و به قید قرعه به ۱۲ نفر از معلمان مدارس غیر دولتی ساوجبلاغ شرکت کننده در برنامه، سفر زیارتی مشهد مقدس از سوی معاون وزیر، آموزش و پرورش ساوجبلاغ و شورای اسلامی شهر جدید مهستان اهدا شد.

به مناسبت روز و هفته معلم از معلمان مدارس غیر دولتی شهرستان ساوجبلاغ با اهدا لوح و کارت هدیه تقدیر و با ضیافت نهار در دل فضای زیبای بوستان گلستان پذیرایی شد.