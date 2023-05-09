امارات، فرانسه و چین خواستار نشست اضطراری شورای امنیت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع عبری در فلسطین اشغالی گزارش دادند که نمایندگان چین، فرانسه و امارات متحده در سازمان ملل خواستار برگزاری نشست فوری فوق العاده شورای امنیت سازمان ملل در روز چهارشنبه (فردا) برای بررسی تجاوز نظامی ارتش صهیونیستی به نوار غزه شدند.

این خبر همزمان با افزایش شهدای ساکنان نوار غزه به ۱۵ نفر و جراحت بیش از ۲۰ تن در جریان حمله بامداد امروز رژیم صهیونیستی به نوار غزه روی می‌دهد.

خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از کانال «۱۲» عبری شامگاه سه شنبه گزارش داد که کشورهای چین، فرانسه و امارات در پی عملیات نظامی «سپر و تیر» ارتش اشغالگر صهیونیستی بامداد امروز در نوار غزه خواستار برگزاری نشستی غیرعلنی فردا (چهارشنبه) شدند.

بر پایه این گزارش، شبکه ۱۲ این رژیم در وبگاه خبری خود اذعان کرد که تلاش‌های مقامات صهیونیستی برای لابی و ممانعت از تشکیل جلسه رسیدگی شورای امنیت در پی تجاوز این رژیم به نوار غزه تاکنون نتیجه‌ای در پی نداشته است.

در خبری مرتبط، منابع محلی فلسطینی در کرانه باختری ساعاتی پیش در واکنش به تجاوز صهیونیست‌ها به نوار غزه با انتشار ویدئویی گزارش دادند که یک اتوبوس متعلق به شهرک نشینان اشغالگر صهیونیست در قدس اشغالی توسط مبارزان فلسطینی به آتش کشیده شد.

در حملات امروز ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه ۱۵ فلسطینی از جمله ۴ کودک و ۶ زن و ۳ فرمانده جهاد اسلامی به شهادت رسیده و نزدیک به ۳۰ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

در خبری مرتبط، نخست وزیر این رژیم بنا به گزارش رسانه‌های عبری، به ارتش و نیروهای امنیتی دستور آماده باش برای رویارویی در چند جبهه را صادر کرده است.

همچنین منابع عبری از نشست امنیتی یوآف گالانت، وزیر جنگ کابینه ظهر امروز با مسئولان شهرک‌های اشغالی مجاور غزه برای آمادگی درصورت آغاز جرقه درگیری مجدد خبر دادند.

روزنامه «یدیعوت آحرونوت» در تحلیلی گزارش داد که حتی با عدم ورود حماس به درگیری مستقیم نظامی، ارزیابی‌های امنیتی اولیه حاکیست درگیری ارتش با گروه‌های مقاومت در نوار غزه طی چند روزی ادامه یابد.

بامداد امروز جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی طی عملیاتی نظامی ویژه موسوم به «سپر و تیر» سه تن از فرماندهان جنبش جهاد اسلامی را در واکنش به حملات موشکی مکرر مقاومت طی ماه‌های اخیر به اهدافی در شهرک‌های اشغالی مجاور غزه شهید کردند.

در بیانیه ارتش اشغالگر آمده است: «طرح ترور، جهاد غنام و طارق عزالدین در پی فرماندهی عملیات نظامی ضد این رژیم در کرانه باختری و ترور خلیل البهتیمی، فرمانده منطقه شمالی جهاد اسلامی به علت مسئولیت وی در طرح شلیک موشک‌های مکرر طی ماه‌های گذشته به اراضی اشغالی مجاور نوار غزه صورت گرفت.»