شناسایی ۴۳ بیمار کرونایی در کشور/ ۲ فوتی در شبانه روز گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴۳ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۲۰ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۶۱۰ هزار و ۵۸۷ نفر رسید.
در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲ نفر از بیماران کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۶ هزار و ۲۰۰ رسید.
تا کنون ۷ میلیون ۳۶۳ هزار و ۳۳۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
۴۲۲ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون ۵۶ میلیون و ۵۱۷ هزار و ۵۰۱ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.
در حال حاضر، ۱۱ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۴۶ شهر در وضعیت زرد و ۲۹۱ شهر کشور نیز در وضعیت آبی قرار دارند.
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