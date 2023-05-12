شناسایی ۴۳ بیمار کرونایی در کشور/ ۲ فوتی در شبانه روز گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴۳ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۲۰ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۶۱۰ هزار و ۵۸۷ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲ نفر از بیماران کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۶ هزار و ۲۰۰ رسید.

تا کنون ۷ میلیون ۳۶۳ هزار و ۳۳۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده اند.

۴۲۲ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۶ میلیون و ۵۱۷ هزار و ۵۰۱ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر، ۱۱ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۴۶ شهر در وضعیت زرد و ۲۹۱ شهر کشور نیز در وضعیت آبی قرار دارند.