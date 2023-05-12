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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۶:۳۶

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

شناسایی ۴۳ بیمار کرونایی در کشور/ ۲ فوتی در شبانه روز گذشته

شناسایی ۴۳ بیمار کرونایی در کشور/ ۲ فوتی در شبانه روز گذشته

بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۳ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴۳ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۲۰ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۶۱۰ هزار و ۵۸۷ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲ نفر از بیماران کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۶ هزار و ۲۰۰ رسید.

تا کنون ۷ میلیون ۳۶۳ هزار و ۳۳۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده اند.

۴۲۲ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۶ میلیون و ۵۱۷ هزار و ۵۰۱ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر، ۱۱ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۴۶ شهر در وضعیت زرد و ۲۹۱ شهر کشور نیز در وضعیت آبی قرار دارند.

کد مطلب 5777874
حبیب احسنی پور

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