تصویب پیشنهاد ایران درباره پیگیری روند خلع سلاح هسته ای در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازدفتر مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، کمیته خلع سلاح و امنیت بین المللی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه شنبه نهم آبان، با اکثریت آراء قطعنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران درباره پیگیری مصوبات خلع سلاح هسته ای در اجلاس اعضای معاهده ان.پی.تی در سالهای 1995 و 2000 را به تصویب رساند.



بنا بر این گزارش، اکثر قریب به اتفاق اعضای جنبش عدم تعهد به این قطعنامه رای مثبت و کشورهای غربی دارنده سلاح های هسته ای (تحت پوشش چتر هسته ای) به قطعنامه رای منفی دادند.



بنابر این گزارش، علت اصلی مخالفت کشورهای غربی به رهبری آمریکا، بند اول و دوم این قطعنامه است که از کشورهای هسته ای خواسته است در اجرای مصوبات کنفرانسهای سال 1995 و 2000 اعضای معاهده ان.پی.تی ، برنامه ها و تعهدات عملی لازم برای انهدام سلاح های هسته ای را به اجرا بگذارند.



این قطعنامه به ویژه از کشورهای هسته ای درخواست نموده است که ضمن کاهش ذخایر سلاح هسته ای خود،اقدامات اعتمادساز لازم برای شفافیت هر چه بیشتر را بعمل آورده و اقدامات یکجانبه ای را برای کاهش سلاح های هسته ای خود اتخاذ نمایند.



قطعنامه مذکورهمچنین از کشورهای هسته ای درخواست نموده است که سلاح های هسته ای تاکتیکی و غیراسترتژیک خود را کاهش دهند؛ سطح آمادگی عملیاتی سیستمهای سلاح های هسته ای خود را از حالت ویژه خارج کرده و آن را کاهش دهند و در نهایت، نقش سلاح های هسته ای را در برنامه های نظامی خود کاهش دهند.



در قطعنامه پیشنهادی کشورمان که به تصویب جامعه جهانی رسیده، همچنین آمده است : ضروری است تضمینهای امنیتی در عدم استفاده یا عدم تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای علیه کشورهای غیر هسته ای عضو معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای( ان پی تی) تقویت شود.



لازم به ذکر است؛ ارائه ابتکار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2005 ، ایران برای اولین بار طی همان سال، چنین قطعنامه ای را به مجمع عمومی این سازمان ارائه کرد که به تصویب اعضای سازمان رسید.

بدین ترتیب با تصویب مجدد چنین قطعنامه ای، این دومین بار است که قطعنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران درباره خلع سلاح هسته ای به تصویب اکثریت اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد می رسد و این نشان دهنده درخواستهای فزاینده جامعه جهانی برای مهار تهدیدهای ناشی از وجود زرادخانه هایسلاح های هسته ای در جهان است که زرادخانه هسته ای مخوف رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه بزرگترین خطر برای امنیت و ثبات این منطقه اعلام شده است.