به گزارش خبرنگار مهر، بهنام نظری عصر یکشنبه در آئین نکوداشت فرهنگ پهلوانی و ورزش‌های زورخانه‌ای ای در اراک اظهار داشت: شهدا پهلوانان واقعی ایران اسلامی هستند و برای این جایگاه رفیع از بزرگترین داشته خود گذشتند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری استان مرکزی افزود: ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای سرشار از سجایای اخلاقی نشأت گرفته از حضرت علی (ع) است.

وی ادامه داد: کسانی از گود زورخانه، برخواسته اند الگو ارزشمندی برای سایرین هستند و مرید امیرالمومنین حضرت علی (ع) هستند.

نظری اضافه کرد: پرداختن به ورزش زورخانه‌ای مهم است و کسانی که در این رشته ورزشی فعالیت دارند هم روح و هم جسم خود را پرورش می‌دهند و جوانان ایرانی داعیه‌دار ورزش پهلوانی و زورخانه ای هستند.

وی تأکید کرد: باید این ورزش در بین اقشار مختلف تعمیم داده شود و همه باید با این ورزش سنخیت پیدا کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار استان مرکزی عنوان کرد: امروز جامعه ما نیاز به روحیه پهلوانی دارد؛ اگر امروز به عنوان شیعه حضرت علی (ع) نتوانیم بر خشم خود غلبه کنیم، رهرو واقعی او نیستیم.