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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۰:۱۳

معاون استاندار مرکزی:

جوانان ایرانی داعیه‌دار ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای هستند

جوانان ایرانی داعیه‌دار ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای هستند

اراک- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری استان مرکزی گفت: جوانان ایرانی داعیه‌دار ورزش پهلوانی و زورخانه ای هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام نظری عصر یکشنبه در آئین نکوداشت فرهنگ پهلوانی و ورزش‌های زورخانه‌ای ای در اراک اظهار داشت: شهدا پهلوانان واقعی ایران اسلامی هستند و برای این جایگاه رفیع از بزرگترین داشته خود گذشتند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری استان مرکزی افزود: ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای سرشار از سجایای اخلاقی نشأت گرفته از حضرت علی (ع) است.

وی ادامه داد: کسانی از گود زورخانه، برخواسته اند الگو ارزشمندی برای سایرین هستند و مرید امیرالمومنین حضرت علی (ع) هستند.

جوانان ایرانی داعیه‌دار ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای هستند

نظری اضافه کرد: پرداختن به ورزش زورخانه‌ای مهم است و کسانی که در این رشته ورزشی فعالیت دارند هم روح و هم جسم خود را پرورش می‌دهند و جوانان ایرانی داعیه‌دار ورزش پهلوانی و زورخانه ای هستند.

وی تأکید کرد: باید این ورزش در بین اقشار مختلف تعمیم داده شود و همه باید با این ورزش سنخیت پیدا کنند.

جوانان ایرانی داعیه‌دار ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای هستند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار استان مرکزی عنوان کرد: امروز جامعه ما نیاز به روحیه پهلوانی دارد؛ اگر امروز به عنوان شیعه حضرت علی (ع) نتوانیم بر خشم خود غلبه کنیم، رهرو واقعی او نیستیم.

کد مطلب 5780036

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