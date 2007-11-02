فتح اله بی نیاز "کوارتت مرگ" را نواخت

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه شامل 16 داستان کوتاه به نام های "کسی برای کشتن"، "دهلیزی با در نقره ای"، "ارتفاعات سفید"، "شوون ذهن عین"، "یورش تندباد در میانه سکوت"، "عنفوان دوشیزه لود میلا کراسیمووا"، "یک داستان خسته کننده و تکراری"، "راپسودی روی تمی از پاگانی نی"، "بچه ها به پدر و مادر احتیاج دارند"، "فرصت"، "جزیره های به هم پیوسته"، "غافلگیری"، "زن های سوار بر اسب"، "سمت غبارآلود شهر"، "درسی به اسم زیست شناسی" و "همنشین آزرده" است.

بی نیاز داستان "کسی برای کشتن" را با این عبارات آغاز می کند: قسم می خورم نمی خواستم بکشمش! تا قعر استخوان از او متنفر بودم ولی آن قدر بی رحم نشده بودم که با دست هایم طناب دور گردنش بیندازم. نه! نه! هرگز تا این حد پست نشده بودم؛ خدا را شاهد می گیرم. البته هیچ وقت فکر نمی کردم می توان به این سادگی آدم کشت، هیچ وقت!

نویسنده در جای دیگری در همین داستان ادامه می دهد: سرش را که بلند کرد، دیدم چشم هایش نمناک است. گفت: - دوست دارم اطلاعات عمومی بیشتری داشته باشم. - به چه دردت می خوره. جا خورد. شانه اش را بالا انداخت و آرام گفت: - خودم هم نمی دونم. لبخند زدم و گفتم: - تموم اطلاعات دنیا هم نمی تونه درد تورو درمون کنه! - چه دردی رو؟ با قاطعیت گفتم: - معلومه! قیافه تو! من اگه قیافه تورو داشتم، خودم رو می کشتم. تازه، همیشه سردرد هم داری!

"کوارتت مرگ و دختر" در 1500 نسخه، 120 صفحه و با قیمت 1600 تومان به بازار کتاب آمده است.

از فتح الله بی نیاز به تازگی دو رمان "بعد از مرگ هنوز می میرم" و "ترجیع بندی برای شاعران جوان" هم منتشر شده است.