به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ضرورت اجرای سیاستهای اقتصادی و اشتغال زایی دولت در توزیع متوازن و عادلانه منابع و اجرای طرحهای اقتصادی متناسب با ظرفیتها و مزیتهای نسبی استان آذربایجان شرقی، «جلسه بررسی فرصتهای سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی» استان آذربایجان شرقی عصر دوشنبه به ریاست «محسن منصوری» معاون اجرایی رئیس جمهور برگزار شد.
در این نشست، پس از اظهارات معاون اجرایی رئیس جمهور، معاونان وزارتخانهها، استاندار آذربایجان شرقی، مدیران بانکها و سرمایهگذاران بخشهای دولتی و خصوصی نظرات خود را درباره راهکارهای توسعه اقتصادی و رشد تولید این استان بیان کردند.
معاون اجرایی در ادامه اینجلسه پس از استماع نقطه نظرات، ضمن قدردانی از تلاشهای مسئولان استان، ابراز امیدواری کرد که پیرو مصوبات سفر قبلی رئیس جمهور به استان آذربایجان شرقی، بخشی از مشکلات حوزه تولید و صنعت مرتفع شود.
منصوری برگزاری این جلسات را حائز اهمیت دانست و مطرح کرد: اگر یک موضوع از این جلسات هم اجرایی شود عایدی بسیار برای مردم استان خواهد داشت.
وی با تاکید بر توسعه متوازن صنعتی در کشور، گفت: باید برای شهرستانهای محروم، طبق مدل توسعه استان چند کار ویژه تعریف شود. مناطق محروم باید در اولویت برنامه ریزی ها قرار بگیرند. شستا آماده مشارکت با بخش خصوصی است و این از خبرهای مسرت بخش است.
منصوری با بیان اینکه در کشور با مجموعه ناترازیها مواجه هستیم، گفت: کار اصلی، مدیریت این ناترازیها است. در حوزه انرژی گاز و برق ناترازی داریم. دولت عزم خود را جزم کرده که با مدیریت حوزه تولید و مصرف کار را پیش ببرد و در دراز مدت هم برنامه ریزی شده است.
وی گفت: عمده مطالب استانها در ۴ دسته تقسیم بندی میشود. برخی مشکلات از جنس کمک تسهیلاتی و نقدی است. این سرفصل و فهرست اول است. نکته دوم بحث زیر ساختها است که در این زمینه دو موضوع قابل توجه است؛ گاهی رسیدگیها همت دولت را میطلبد گاهی هم بخش خصوصی باید مساله را حل کند. موضوع سوم هم مجوزهاست، این سفر بهانهای است که برخی مجوزها با یک صورتجلسه و چند امضا حل و فصل شود تا مسیر مجوزهای کوتاه و کار تسهیل، به سرعت انجام شود. گره گشاییهای موردی قسمت چهارم است.
منصوری با اشاره به موضوع ارائه تسهیلات بانکی در استانها عنوان کرد: از همه پرداختها و کمکهای بانکها سپاسگزاریم ولی بخشی از تعهدات قبلی هنوز باقی مانده است. عمده فعالیت اقتصادی و تولید کننده امروز وابسته به تأمین مالی بانکها است. برخی بانکها در ارائه تسهیلات عملکرد صد درصدی داشته و برخی بانکها حتی یک تسهیلات هم پرداخت نکرده اند، باید این روند اصلاح شود. طرحهایی که نیازمند تسهیلات است باید جمع بندی شود تا نسبت به پرداخت آن اقدامات لازم صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: برخی موضوعات در استان جنبه ملی دارد مثل تراکتور سازی که باید ویژه به آن کمک شود زیرا علاوه بر اشتغال زایی کمک به کشاورزان خواهد بود. البته بحث تراکتور سازی تولید و رشد داشته ولی باز هم جای کار دارد. لازم است سقفی برای ارائه تسهیلات از سوی بانکها در نظر گرفته شود.
معاون اجرایی رئیس جمهور، آذربایجان شرقی را یک استان اقتصادی برشمرد و عنوان کرد: تبریزیها ذاتاً بازرگان و تاجر هستند و اگر بستر خوبی فراهم شود این افراد کار را پیش خواهند برد.
منصوری با تاکید بر اینکه شهرکهای صنعتی خصوصی بهترین شهرکهای استانها هستند، مطرح کرد: باید حتماً به شهرک صنعتی مجوز داده شود. موافق توسعه شهرکهای صنعتی هستیم ولی نه به شکل عمومی باید این کار با رعایت چهارچوب و قواعد و اصول انجامگیرد.
معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: خروجی این جلسه باید به مجموعهای از طرحها و برنامههای اقتصادی ختم و منجر به توافقنامهای شود که در خدمت رئیسجمهور به صورت نمادین امضا شود که برخی را بخش خصوصی و بخشی را شرکتهای دولتی پیش ببرند.
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