آذربایجان شرقی از مناطق مهم تنوع زیستی کشور و قفقاز است

به گزارش خبرگزاری مهر، داود غنی پور زندگی انواع گونه‌های جانوری در مناطق مختلف جنگلی و مراتع آذربایجان شرقی را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: بر اساس آخرین آمارهای ثبت شده موجود حدود ۳۵۰ گونه جانوری در این استان زیست می‌کند که هر کدام به نوبه خود دارای ارزش و اهمیت بسیار زیاد محیط زیستی و طبیعی است.

وی وجود ۲۲۵ گونه پرنده در آذربایجان شرقی را نمونه‌ای از تنوع زیستی پرندگان این منطقه برشمرد و با بیان اینکه این تعداد گونه به ندرت در سایر مناطق مشاهده می‌شود، اظهار کرد: "قره خروس" از جمله این گونه‌های بسیار نادر و مهم در ایران و منطقه قفقاز است که تنها در مناطقی از جنگل‌ها و ارتفاعات ارسباران زیست می‌کند.

غنی پور وجود ۵۲ گونه پستاندار، ۳۷ گونه خزنده، ۶ گونه دوزیست و ۲۷ گونه ماهی را از دیگر مزیت‌های تنوع زیستی آذربایجان شرقی اعلام کرد که مراقبت و نگهداری از این گونه‌های کمیاب یکی از مأموریت‌های مهم و محوری اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی است.

وی گونه‌های اصلی و مهم پستانداران و پرندگان موجود در آذربایجان شرقی را مارال، شوکا، پلنگ، خرس قهوه‌ای، کل و بز وحشی، سیاه گوش، گربه وحشی و پرندگانی همچون قره خروس (سیاه خروس)، قرقاول، دراج، طرلان و سایر پرندگان شکاری و طیف وسیعی از پرندگان کوچک پاسری فرم‌ها اعلام کرد که تحت حمایت اداره کل حفاظت محیط زیست قرار دارند.

غنی پور ادامه داد: اکنون مجموع مساحت جنگل‌های آذربایجان شرقی ۱۸۸ هزار هکتار است که در آنها علاوه بر گونه‌های جانوری، تنوع گونه‌های گیاهی به استعداد ۲ هزار و ۵۰۰ گونه نیز ثبت شده است.

وی تعداد مناطق زیرمجموعه مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی را ۱۳ منطقه و ۹ منطقه شکار ممنوع اعلام و اظهار کرد: کل مساحت مناطق زیرمجموعه مدیریت محیط زیست استان بیش از ۵۸۰ میلیون هکتار است که ۱۳ درصد کل مساحت آذربایجان شرقی را شامل می‌شود.