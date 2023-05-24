استولتنبرگ: عضویت اوکراین در ناتو فعلا در دستور کار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، «ینس استولتنبرگ» دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز در سخنانی در بروکسل اعلام کرد که عضویت اوکراین در این نهاد نظامی پیش از پایان درگیری‌ ها با روسیه از دستور کار خارج است.

دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در این خصوص گفت: به نظرم همه از این نکته آگاه هستند که موضوع پیوستن اوکراین به ناتو در زمان درگیری با روسیه از دستور کار خارج است. پس از پایان جنگ، به این مسئله ترتیب اثر داده خواهد شد.

«ینس استولتنبرگ» در این باره اضافه کرد: مسئله این است که وقتی جنگ تمام شود، چه اتفاقی می افتد.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست‌ جمهوری روسیه پیشتر در جمع خبرنگاران اعلام کرد که جلوگیری از پیوستن اوکراین به ناتو یکی از اهداف عملیات نظامی ویژه این کشور است.

سخنگوی ریاست جمهور روسیه در پاسخ به سوالی در این باره گفته بود: زیرا در غیر این صورت این (پیوستن اوکراین به ناتو) امنیت کشور ما را به طور جدی و قابل توجهی تهدید خواهد کرد.