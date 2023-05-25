به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، "علی‌اکبر محرابیان" صبح امروز پنجشنبه در همایش سراسری فرماندهان رده‌های بسیج صنعت آب و برق، ضمن تبریک قرار گرفتن در ایام دهه کرامت گفت: در سوم خرداد که به‌نام روز مقاومت ملی نامگذاری شده است، شاهد اوج دلاورمردی، ایثار، اوج توکل و انقلاب الهی در انقلاب اسلامی ایران هستیم.

وزیر نیرو افزود: با اتفاقی که در سوم خرداد ۱۳۶۱ رخ داد، ورق انقلاب اسلامی به صورت کامل برگشت و تصور استکبار جهانی راجع به انقلاب و نظام تغییر کرد.

وی مهم‌ترین شاخصه حرکت انقلاب اسلامی را در برابر استکبار جهانی، ایثار، توکل، تفکر و ایستادگی در خط ولایت فقیه عنوان کرد که منجر به پیروزی عظیم شد.

محرابیان با بیان اینکه امروز به تفکر و مکتب سوم خرداد ۱۳۶۱ نیاز داریم، اظهار کرد: باید با درس گرفتن از پیروزی خودمان در سوم خرداد، مسائل و مشکلات و معضلات امروز که در مقابله استکبار جهانی با نظام مقدس جمهوری اسلامی به وجود آمده را حل کنیم.

وی یادآور شد: امروز شاهد حضور پرمعنا، گسترده و عمق درک و فهم بسیجیان کشور در عرصه‌های مختلف اعم از ایثار، دانش، فناوری و غیره هستیم؛ با این حضور بسیاری از مسائل و مشکلات را پشت سر گذاشتیم و باید با حرکت جهادی و مقاومت، این مشکلات را یکی پس از دیگری مرتفع کنیم.

محرابیان، مکتب امام خمینی (ره) و مقاومت را یک مکتب جهانی برشمرد و اظهار کرد: امروز با درس گرفتن از مکتب مقاومت و ایثار، حرکت‌های خوب و برجسته‌ای در نقاط مختلف جهان در حال انجام است.

وزیر نیرو تصریح کرد: در حرکت جبهه مقاومت در لبنان، سوریه و عراق و دیگر نقاط منطقه، با حضور گسترده اهالی مقاومت شاهد پیروزی‌های چشمگیر هستیم.

وی گفت: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان محور این فعالیت، موجب ایجاد وحدت بین ملل مختلف شد؛ جبهه غرب به طور کاملاً آشکار و با به‌کارگیری تمام امکانات خود وارد میدان شدند و جبهه عربی همسو با غرب هم به صورت حضور میدانی و نیز با بکارگیری توان مالی، آن‌ها را حمایت کرد.

وی در این باره به جنگ و نسل‌کشی در جنگ استکبار جهانی با سوریه اشاره کرد و گفت: این صحنه‌ها در کمتر جنگی دیده شده است، جبهه مقاومت با دست خالی و با بکارگیری حداقل توان در کنار مردم سوریه ایستادگی کرد، محصول این مقاومت و ایستادگی این شد که امروز برای ارتباط‌گیری با سوریه مسابقه گذاشته‌اند.

محرابیان بیان کرد: مشابه اتفاق سوریه، دفاع مقدس در ایران بود؛ ظاهر دفاع مقدس فتح خرمشهر و بیرون راندن دشمن از خاک مقدس این سرزمین بود اما باطن آن انجام تکلیف الهی و درس عبرت دادن به تمام دشمنان این مرز و بوم در طول تاریخ بود.

وزیر نیرو با بیان اینکه تصور تعرض به ایران، امروز بزرگترین کابوس برای دشمنان ایران است، بیان کرد: با بررسی احوال شخصی افرادی که در شهادت حاج قاسم سلیمانی نقش داشتند دیده می‌شود که این افراد به هیچ عنوان نمی‌توانند زندگی طبیعی داشته باشند، علت آن ترسی است که مقاومت ملت ایران در دل آن‌ها ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: مقاومت جانانه جبهه سوریه و جبهه مقاومت این است که چه بسا تا ده‌ها سال و صدها سال، تفکر تعرض به خاک و آرمان سوریه را از دشمن گرفت، این محصول مقاومت است.

وزیر نیرو به کشتارهای اسرائیل در فلسطین طی دهه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: اما مقاومت مردم فلسطین و شرایط کنونی محصول جبهه مقاومت است، این موارد درس بوده و تکالیفی است که امروز در مسیر تحقق اهداف و آرمان‌ها داریم، باید این تکلیف به خوبی شناخته و این بار امانت به خوبی حمل شود.

محرابیان در این باره تصریح کرد: این تکلیف روزی با تیر و تفنگ محقق می‌شد و ممکن است امروز آبرسانی، برق‌رسانی، توسعه علم و فناوری و غیره باشد. مهم این است که این مکتب، مکتب زنده‌ای است و ما را به هدفمان می‌رساند و هزاران هزار بار اثبات کرده است که می‌تواند ما را به اهداف و آرمان‌های مقدس خودمان برساند.

وی تاکید کرد: اولین کاری که یک بسیجی انجام می‌دهد انجام وظیفه است. این مفهومی است که امام راحل برای ما به ارث گذاشته است؛ ما مأمور به وظیفه هستیم نه مأمور به نتیجه.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: امید است با حضور گسترده فرماندهان بسیج و بسیجیان، زنده‌نگاه داشتن یاد و خاطره شهدا، انجام حرکت‌های جهادی، ایجاد الگو در خانواده، محیط کار و جامعه به وظایف خود آگاه و عامل شویم و حضور گسترده بسیج وزارت نیرو همواره مؤثر باشد.