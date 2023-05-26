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۵ خرداد ۱۴۰۲، ۱۵:۴۶

از سوی دولت؛

یک میلیارد دلار فاینانس برای طرح ۵۵٠ هزار هکتاری در نظر گرفته شد

یک میلیارد دلار فاینانس برای طرح ۵۵٠ هزار هکتاری در نظر گرفته شد

لالی- استاندار خوزستان گفت: دولت یک میلیارد دلار فاینانس برای طرح ۵۵٠ هزار هکتاری در نظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب ظهر امروز جمعه در جلسه شورای اداری شهرستان لالی اظهار کرد: مصوبات خوبی در سفر رئیس جمهور برای شهرستان‌های مسجد سلیمان، لالی و اندیکا دیده شد.

استاندار خوزستان تصریح کرد: کارگروه‌ها برای رفع مشکلات شهرستان لالی فعال شوند.

وی با تاکید بر اجرای طرح ۵۵٠ هزار هکتاری مقام معظم رهبری در خوزستان افزود: یکی از مشکلات سد دز نبود وجود سدی دیگر به عنوان موج شکن برای این سد است تا به هنگام بارندگی شدید و باز شدن دریچه‌ها از بروز سیلاب جلوگیری کند در این راستا اجرای سد بختیاری در اولویت قرار دارد.

استاندار خوزستان ادامه داد: دولت یک میلیارد دلار فاینانس برای طرح ۵۵٠ هزار هکتاری مقام معظم رهبری در نظر گرفته است و ٣٠ هزار میلیارد تومان از سوی دولت به استان اختیار داده شده تا با فروش سهم نیشکر هزینه زمین کشاورزی را فراهم کند.

حسینی محراب گفت: سه خط آب غدیر، فدک و کوثر باید اجرا شوند؛ زیرا آب شرب و کشاورزی ما در منطقه وابسته به اجرای این خطوط است.

کد مطلب 5794770

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