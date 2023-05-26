نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا قصد بهبود روابط با روسیه را ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، معاون وزیر خارجه روسیه روابط این کشور و آمریکا را پرتنش توصیف کرد.

«سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با مجله «اینترنشنال افرز» تاکید کرد: دستور کار بد، برای روابط روسیه و آمریکا تهدیدی برای تشدید تنش میان دو کشور است.

معاون وزیر خارجه روسیه در خصوص شروع رقابت های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت: مهم نیست که اوضاع در آنجا به چه شکلی پیش می رود، ما حاضریم با هر کسی که به قدرت برسد و در قدرت بماند، مذاکره را ادامه دهیم. ما یک دستور کار مشخص داریم که در حال حاضر تضعیف شده است و در برخی ابعاد خطر تنش بیشتر مطرح است.

ریابکوف تاکید کرد که هیچیک از نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا قادر به کاهش تنش میان روسیه و آمریکا نیستند.

این دیپلمات روس افزود که جامعه نخبگان حاکم آمریکا صرف نظر از وابستگی حزبی، موضع خود را تا حد زیادی بر مبنای ضد روسی مستحکم کرده‌اند.

ریابکوف شرایط کنونی در روابط دو کشور را نیازمند اقدام فوری دانست.

در تنش تازه میان دو کشور، وزارت خارجه روسیه امروز جمعه و در واکنش به اظهارات جنجالی «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا شماری از دیپلمات‌های آمریکایی حاضر در مسکو را به این وزارت خانه احضار کرد.

وزارت خارجه روسیه مراتب اعتراض خود نسبت به اظهارات سالیوان در خصوص تائید حمله اوکراین به روسیه، را به دیپلمات‌های آمریکایی ابلاغ کرد.