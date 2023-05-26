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۵ خرداد ۱۴۰۲، ۲۳:۱۳

وقوع سیل در جاده کلیسای سنت استپانوس جلفا/اسکان اضطراری مسافران

وقوع سیل در جاده کلیسای سنت استپانوس جلفا/اسکان اضطراری مسافران

تبریز- حوالی ساعت شش بعد از ظهر جمعه درپی بارش شدید و جاری شدن سیل در مسیر جاده کلیسا سنت استپانوس جلفا، ۱۰ نقطه از این جاده پرتردد بر اثر ریزش کوه و سنگ‌واره‌ها مسدود شد.‌

به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع این حادثه و حضور آنی مرزبانی، راهداری، معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد ارس به همراه تجهیزات و امداد و نجات ارس، با مدیریت مسیرگشایی و آواربرداری، طی یک و نیم ساعت گذشته پنج نقطه مسدود شده در بازه زمانی ۳ ساعته بازگشایی شده است.‌

بر این اساس تا ساعت ۲۱ جمعه پنجم خردادماه هیچ گونه تلفات جانی گزارش نشده و خودروهای گرفتار در جاده زیر نظر یگان‌های امدادی سازمان منطقه آزاد ارس، هلال احمر و مرزبانی بوده و خدمات مورد نیاز در حال ارائه است.‌

همچنین با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و نظارت این سازمان، اسکان اضطراری برای مسافران آماده شده و عملیات بازگشایی مسیر ادامه دارد.‌

بنابر اعلام معاونت فنی و زیربنایی سازمان، بعد از اتمام آواربرداری موقت، عملیات تکمیلی برای بهسازی این جاده انجام خواهد شد.

کد مطلب 5794957

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