۳۴۰۰ تُن کود شیمیایی در گلستان آنالیز و نمونه برداری کیفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید صمد ضیایی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: برای حمایت از حقوق کشاورزان در عملیات پایش، کنترل و جلوگیری از ورود کودهای ناسالم به چرخه کشاورزی استان اقدامات مستمری در حال انجام است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان افزود: در دوماهه نخست امسال ۱۹ مورد و در مجموع سه هزار و ۴۰۸ تن از انواع کود فسفاته و پتاسه، نمونه برداری شده و برای آنالیز و کنترل کیفی به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده‌های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور ارسال شده است.

وی ادامه داد: این کودها شامل کلرور پتاسیم، سوپر فسفات تریپل، سولفات پتاسیم و فسفات ۱۳ درصد بوده است که از ۶ مبدا وارد استان شده و پس از تأیید کیفیت و اصالت کود، در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان بیان کرد: خط قرمز ما در برنامه تأمین و تدارک نهاده‌های کشاورزی به ویژه کودهای یارانه‌ای، کیفیت آنها است و سامانه کنترل کیفیت مستقر در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که از کارخانه‌های تولیدی تا شبکه کارگزاری‌ها را در بر می‌گیرد، به طور سیستماتیک اجازه ورود و توزیع کودهای کم کیفیت را نمی‌دهد.