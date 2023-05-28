به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانههای فلسطینی، «اورن جیبر» سرتیپ ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که پروژه مجهز نمودن تیپهای ارتش به خودروهای زرهی ایتان وارد مرحله اجرایی شده است.
سرتیپ جیبر تصریح کرد که پس از سالها تلاش و تجربه، قرار است تیپ ناحل به عنوان اولین تیپ ارتش به این نوع خودروها مجهز شود و نیروهای این تیپ چگونگی استفاده از این زرهپوشها که برای جابجایی نیرو در مناطق مسکونی و جنگی مورد استفاده قرار میگیرد، را آموزش خواهند دید.
پروژه ارتقای زرهپوشهای ایتان پس از جنگ سال ۲۰۱۴ در غزه آغاز شد و این خودروها قرار است جایگزین خودروهای زرهی m۱۳ شوند که در جریان نفوذ به محله شجاعیه در جنگ سال ۲۰۱۴ هدف موشکهای نقطهزن مقاومت قرار گرفته و منهدم شد و طی آن ۶ نفر از نیروهای تیپ گولانی به هلاکت رسیده و آرون شائول نظامی صهیونیست هم به اسارت گرفته شد.
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