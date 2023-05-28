دعوت از ۱۵بازیکن برای هفته اول لیگ ملت های والیبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، تمرینات تیم ملی والیبال کشورمان از ۲۷ فروردین ماه در سالن والیبال مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد و رقابت ملیپوشان برای قرارگیری در لیست ۱۴ نفره ایران برای شرکت در مسابقات لیگ ملتهای والیبال در حالی در روزهای آخر تمرینات در تهران پیگیری میشود که بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان از خارج شدن سه بازیکن از فهرست بازیکنان ایران در هفته اول لیگ ملتها در ژاپن خبر داد.
۱۵ بازیکن به نامهای سید محمد موسوی (کاپیتان)، مهدی جلوه، محمد ولیزاده، محمد طاهر وادی، جواد کریمی، امین اسماعیلنژاد، علی حاجیپور، محمدرضا حضرتپور، آرمان صالحی، امیرحسین اسفندیار، مرتضی شریفی، پوریا حسین خانزاده، شهروز همایونفرمنش، محمد جواد معنوینژاد و میثم صالحی تمرینات خود را از فردا دوشنبه زیر نظر کادر فنی تیم ملی برگزار خواهند کرد.
بر اساس اعلام کادر فنی تیم ملی والیبال کشورمان، بازیکنانی که در لیست اعزامی تیم ملی در هفته اول قرار ندارند، شانس حضور در ترکیب تیم ملی در هفتههای دوم، سوم و مرحله نهایی را خواهند داشت و تمرینات خود را از روز شنبه پیگیری خواهند کرد.
لازم به ذکر است تمرینات تیم ملی تا روز چهارشنبه – خردادماه زیر نظر کادر فنی متشکل از اکبر محمدی به عنوان سرپرست، بهروز عطایی (سرمربی)، علیرضا طلوعکیان و محمود افشاردوست (مربیان)، مصطفی کارخانه (مشاور فنی)، پاول متئوس (مربی تمرین دهنده)، یاناس ویچیچ (مربی بدنساز)، عبدالرضا علیزاده، کامبیز یعقوبی و عیسی سنگدوینی (مربیان حاضر در اردو)، حسین خوریانی و امین علیاکبری (آنالیزور)، نیما دهپناه (فیزیوتراپ)، رضا قلیپور (پزشک) و حمزه فتحی به عنوان ماساژور ادامه دارد و کاروان والیبال ایران روز پنجشنبه تهران را به مقصد ناگویا ترک خواهند کرد.
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