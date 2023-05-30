کمتر از ۳۰ درصد برنامه ششم توسعه تحقق یافته است

میر غنی نظری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حالی برنامه هفتم توسعه از سوی دولت تقدیم مجلس خواهد شد که برنامه ششم توسعه با فراز و فرود اجرایی روبه رو بوده و نتوانسته رضایت مقام معظم رهبری و آحاد جامعه را در مسیر اجرا به دست آورد.

وی علت کاستی حوزه اجرا در برنامه ششم توسعه را عدم تناسب برنامه با واقعیت‌ها اعلام کرد و گفت: در برنامه هفتم توسعه سعی بر این خواهد بود تا این نقص برطرف و با نگاه واقع بینانه و افقی روشن مسیر توسعه کشور و استان‌ها مد نظر قرار گرفته و در کنار آن پایداری منابع صندوق‌های بازنشستگی و عدم تمرکز سرمایه گذاری ها در مرکز کشور به معنای واقعی اتفاق بیفتد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی فاصله درآمد مردم استان‌های مختلف کشور را با واقعیت‌های اقتصادی جامعه یادآور شد و تصریح کرد: در برخی از استان‌ها کاهش منابع درآمدی و افزایش آمارهای بیکاری شرایطی متفاوت رقم زده که در نوع خود این شرایط و وضعیت قابل بررسی دقیق‌تر است.

نظری افزود: به نسبت سایر استان‌ها ما با رشد ۲ برابری آمار بیکاری و کاهش درآمد سرانه خانوارها در استان اردبیل روبه رو هستیم که این نگرانی‌ها را بیشتر کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه باید به سمت اصلاح این موارد برویم تا عدالت اجتماعی به معنای واقعی تحقق پیدا کند.

نظری اضافه کرد: متأسفانه ۲۶ درصد بودجه کشور عمرانی و مابقی جاری است که از منابع جاری ۹۸ درصد تخصیص حقوق و پرداختی‌ها را شاهد هستیم در حالی که در حوزه عمرانی تخصیص‌ها کمتر از ۵۰ درصد است.

۲ هزار پروژه نیمه تمام داریم

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: انتظار می‌رود مدیران استانی با حضور هفتگی در پایتخت نسبت به جذب ۸۵ درصد اعتبارات ملی اقدام کنند و امیدوار به جذب ۱۵ درصد اعتبارات استانی نباشند.

وی با قدردانی از مدیران حوزه آب و راه در پیگیری برای جذب اعتبارات و منابع ملی از ردیف‌های مختلف اظهار کرد: امیدواریم در چهار ماه باقیمانده فرصت جذب اعتبارات بتوان در این بخش اقدامات مؤثری را انجام داد.

نظری به نیمه تمام ماندن ۲ هزار پروژه در استان اردبیل اشاره کرد و ادامه داد: با تخصیص‌های اندک در سطح استان نمی‌توان این پروژه‌ها را به سرانجام رساند و بهتر است برای تکمیل این طرح‌ها و پروژه‌ها از منابع ملی بیشتر استفاده کرد.

وی با اظهار تأسف از طولانی شدن زمان اجرای برخی پروژه‌ها در ۴۰ تا ۵۰ سال اخیر تصریح کرد: با تدوین برخی قوانین مانند جهش تولید مسکن می‌توان به سرعت به تکمیل این طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام عمرانی کمک کرد.

نظری ضرورت جبران خسارت سیل زدگان شهرستان کوثر و سایر مناطق استان را از منابع ملی یادآور شد و گفت: در حوزه راه به عنوان زیرساخت اصلی تونل خلخال – اسالم باید به مرحله اجرایی برسد که در سال جاری مجوز برگزاری مناقصه و کلنگ زنی آن فراهم شده است.

وی از تخصیص ۷۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث تونل خلخال به اسالم خبر داد و افزود: پروژه کلور – درام وضعیت مناسبی ندارد و نفس آن به شمارش افتاده و بهتر است در سریع‌ترین زمان این پروژه نیز به سرانجام برسد.

نظری گلایه‌های مردم را از وضعیت نان در شهرها و روستاها یادآور شد و خاطرنشان کرد: به دور از نگاه سنتی می‌توان با توزیع آرد با کیفیت و به میزان کافی رضایت مردم را در این زمینه فراهم کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: امیدواریم متولیان امر به نحوی اقدام کنند تا در عمل سیاست‌های دولت نارضایتی‌هایی را رقم نزده و شرایط خوبی را در جلب رضایت مردم شاهد باشیم.