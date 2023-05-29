ثبت ۱۰ هزار پلاک هواپیمای بدون سرنشین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد محمدی بخش گفت: امروز با قانون جدید سازمان هواپیمایی کشوری این ۱۰ هزار هواپیمای بدون سرنشین مشغول به فعالیت هستند.

محمدی بخش همچنین با اشاره به تخصیص اعتبارات لازم برای نوسازی ناوگان هوایی گفت: بر اساس دستور رئیس جمهور، سازمان هواپیمایی مکلف به توسعه ناوگان هوایی شده است.

وی با اشاره به شرایط ناوگان هوایی در سال ۱۴۰۰ گفت: به لحاظ شمار ناوگان و همچنین وضعیت ادامه فرآیند در شرایط نابسمانی قرار داشتیم.

محمدی بخش با اشاره به اقدامات انجام شده افزود: بحث تاب آوری ناوگان هوایی را پیگیری کردیم که در نتیجه با کمک متخصصان این عرصه توانسیم تعمیرات اساسی هواپیماها را انجام دهیم که دیگر نیازی به اعزام هواپیماها به خارج از کشوربرای انجام تعمیرات نداشته باشیم.

وی با بیان اینکه طی ۲۰ ماه گذشته شمار قابل توجهی هواپیما وارد کشور شده بیان کرد: با تخصیص اعتباری که دولت درسال ۱۴۰۲ قرار داد بخش نوسازی ناوگان را در دستور کار قراردادیم.

محمدی بخش در پاسخ به این سوال که آیا اخیراً مسیر هوایی کشور افزایش یافته تصریح کرد: در بحث فضای کشور باید طوری امنیت را فراهم می‌کردیم که مورد پذیرش سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری ایکائو واقع شود این امر با توجه به تلاش همکاران مامحقق شده و فضای کشور امن وایمن اعلام و افزایش پروازها را به تدریج شاهد بودیم.

محمدی بخش گفت: با تعامل همه دستگاه‌ها از جمله ستاد کل نیروهای مسلح سپاه ارتش مسیرهای جدیدی اضافه شد که هم در بحث صرفه جویی سوخت، هم کاهش ساعت سفر و هم ارتباطی که با دنیا برقرار می‌کنیم مؤثر بوده و همچنان به دنبال افزایش مسیرهای جدید هستیم.

وی خاطر نشان کرد: برای تصدیگری بخش خصوصی در همه شقوق حمل ونقل که باعث تسهیل گری این صنعت خواهد شد قرار شد تا دوماه آینده شرایط را به عنوان یک دستورالعمل اعلام کنیم و کارگروهی با هماهنگی شرکت فرودگاه‌ها، سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه وشهرسازی تشکیل شود و متقاضیان بخش خصوصی برای اداره فرودگاه‌ها مراجعه کنند.