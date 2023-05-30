به گزارش خبرنگار مهر، جعفر شربیانی عضو شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و با اشاره به محله نفر آباد گفت: ۱۳ هکتار بافت فرسوده در این محله وجود دارد و از ۵۰۸ پلاک، ۱۹۵ در تملک شهرداری تهران است.

وی ادامه داد: ۵ خانه تاریخی به ارزش بیش از ۴۰۰ سال در این محله وجود دارد و ۱۶ پرونده شهرسازی در منطقه ۲۰ در حال جریان است و این به معنای خروج محله نفرآباد از وضعیت ناکارآمد است.

در ادامه مهدی هدایت رئیس سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه طرح بازآفرینی محله نفر آباد به صورت مشارکتی به تصویب رسید گفت: ۱۱ پروژه خدماتی و ۳۵ پروژه مسکونی در محله نفرآباد در حال ساخت است.

وی ادامه داد: تمامی این پروژه‌ها تا پایان سال اجرایی خواهد شد و به تمام افرادی که قرار است در نفر آباد ساخت و ساز انجام دهند، تسهیلاتی ارائه شود.

هدایت گفت: امیدوار هستیم تا محله نفر آباد به عنوان محله‌ای الگو در تمام کشور تعریف شود و اتباع در حال خروج از محله و بازگشت اهالی سابق به محله هستند.

در ادامه سید محمد ناظم رضوی شهردار منطقه ۲۰ تهران گفت: تسهیلگری دستگاه‌های دولتی در محله نفر آباد بسیار مهم است و تسهیلاتی که بانک و سایر دستگاه‌ها باید ارائه دهند اهمیت بسزایی دارد که باید اجرایی شود.

وی ادامه داد: حدود ۵۰ درصد سهم دستگاه‌های دولتی در برنامه مشترک به تصویب رسیده است و مدت‌ها است که از اداره فاضلاب خواسته‌ایم مشکل جاری شدن فاضلاب محله را برطرف کند اما هنوز این اتفاق رخ نداده است.

شهردار منطقه ۲۰ تهران گفت: ایستگاه مترو محله نفر آباد در حال راه اندازی است و اگر بتوان از محل تسهیلات حرم مطهر استفاده کرد می‌توان هرچه سریع‌تر کار را پیش برد هم‌چنین یکی از بزرگترین پارکینگ‌های تهران نیز در نفر آباد در حال ساخت است.

در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر با بیان اینکه متأسفانه در کشور ما مدیریت یکپارچه شهری به وقوع نپیوسته است، گفت: در برنامه هفتم توسعه هیچ اسمی از برنامه توسعه شهری نیست و این موضوع به هیچ وجه شوخی نیست.