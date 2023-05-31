مهدی فرجی رئیس هیأت مدیره کانون تهیه کنندگان رسانههای دیداری درباره توافق با ساترا نسبت به فعالیتهای کانون در سال جدید به خبرنگار مهر بیان کرد: گفتگوهایی با ساترا داشتیم که تأیید صلاحیت تهیهکنندگان جوانی که تازه میخواهند وارد کار تهیهکنندگی شوند را به کانون بسپارند.
وی اضافه کرد: ما بیش از ۵۰۰ عضو داریم و یکی از کارهایی که قرار است انجام دهیم این است که وضعیت تهیهکنندگی برای صنف را سامان دهیم.
فرجی درباره وضعیت ساخت فصل پنج سریال «نون.خ» که رئیس صداوسیما پیگیر ساخت آن بود گفت: فعلاً قرار و توافقی انجام نشده است. صحبتهایی صورت گرفته رئیس سازمان هم دستوری دادند برای پیگیری فصل پنج اما هنوز توافقی حاصل نشده است.
تهیه کننده «نون.خ» در واکنش به اینکه تسویه مالی فصل چهارم انجام شده است یا خیر گفت: خیر هنوز تسویه نشده است.
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