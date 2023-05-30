اهدای ۲۵۳ سری جهیزیه سال جاری به نوعروسان مازندرانی

به گزارش خبرنگار مهر، میثم معافی سه شنبه شب در مراسم جشن ازدواج ۳۰ زوج آملی به مناسبت میلادحضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع) و با هدف ترویج ازدواج آسان اظهار داشت: حرکت ازدواج آسان در استان تبدیل به یک جنبش اجتماعی بزرگ شده است و کمیته امداد جهت ترویج این بسته ویژه فرهنگی در بین جوانان برنامه‌های خوبی را اجرا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه مسئله ازدواج و ازدواج آسان دو گزاره بسیار مقدس و با برکت است گفت: همه ما جهت نهادینه شدن این فرهنگ در جامعه باید خیرین و مبلغین ازدواج آسان باشیم.

مدیر کل کمیته امداد بیان داشت: در سال گذشته هزار و ۶۵۰ سری جهیزیه با هزینه‌ای بالغ بر ۷۴ میلیارد تومان و امسال تا کنون ۲۵۳ سری جهیزیه با هزینه ۱۲ میلیارد تومان، با کمک خیرین و مردم نوع‌دوست به نوعروسان استان اهدا شد.

وی بیان داشت: نوعروسان غیر مددجو نیز می‌توانند در قالب تسهیلات کارگشایی از خدمات کمیته امداد بهره مند شوند.

مدیر کل کمیته امداد با اشاره به اهمیت مقوله ازدواج جوانان تحت حمایت این نهاد گفت: سال گذشته هدیه ازدواج پسران نیز به ۳۷۴ نفر به مبلغ سه میلیارد و ۶۶۷ میلیون تومان پرداخت شد.

معافی خاطر نشان کرد: در استان پشت نوبتی جهیزیه نداریم و به نوعروسان جدید در کوتاه‌ترین زمان جهیزیه اهدا می‌شود.